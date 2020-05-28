شكرا لقرائتكم خبر عن حملة صيانة وتعقيم في الأحساء والان نبدء بالتفاصيل
وقال مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالأحساء عبدالعزيز الكليب، إنه تم تكليف مدير الصيانة بالإدارة مبارك القصيمي، بالإشراف على أعمال تلك الحملة في كافة أنحاء المحافظة، استجابة لتوجيه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ د. عبداللطيف آل الشيخ، وبمتابعة من مدير الفرع فضيلة الشيخ سليمان الخميس.
ووجّه الكليب الشكر للفرق التطوعية المشاركة في هذه الحملة، وهي «العيون التطوعي، الهفوف التطوعي، المبرز التطوعي، المراح التطوعي، الكلابية التطوعي، المقدام التطوعي، الجليجلة التطوعي، الجشة التطوعي، الشقيق التطوعي».
وبدأ عدد من المساجد وضع العبارات الإرشادية والاحترازية للمصلين، من أهمها الوضوء في المنازل، وغسل اليدين جيدًا، أو استعمال المعقمات أثناء الحضور للمسجد، وإحضار سجادة خاصة، وعدم تركها بعد الصلاة، ونصح كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة بالصلاة في المنزل، وإبقاء مسافة لا تقل عن مترين بين كل مصلٍّ والمصلي الآخر، وعدم اصطحاب الأطفال أقل من 15 سنة، وارتداء الكمامة، وتجنب المصافحة، وعدم التزاحم عند دخول المساجد أو الخروج منها، والقراءة من المصحف الإلكتروني بالجوال.
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