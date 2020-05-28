شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف رحلات قطار الدمام - الرياض 8 شوال والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الخطوط الحديدية أن تشغيل رحلات قطارات الركاب يوميا سيكون متوافقا مع فترات السماح بالتنقل التي حددتها وزارة الداخلية -من السادسة صباحا وحتى الثامنة مساء- خلال الفترة من 8 إلى 28 شوال.
وشددت على جميع عملائها أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي حددتها الجهات المختصة وذلك أثناء تواجدهم في المحطات وعلى القطارات، ويمكن للعملاء التواصل لخدمتهم من خلال الرقم الموحد «920008886».
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