شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية جاهزة لعودة الموظفين.. الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أنهت الجهات الحكومية بالمنطقة الشرقية، استعداداتها لعودة الموظفين، إلى مقار أعمالهم، بدءًا من يوم الأحد المقبل، الموافق 8 شوال، وسط استعدادات متكاملة واتخاذ عدد من التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من انتشار فيروس « كورونا » المستجد.

وأكملت أمانة المنطقة الشرقية تهيئة مباني الأمانة والبلديات التابعة لها؛ لعودة الموظفين، واتخذت عددًا من التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من انتشار الفيروس.

صحة وسلامة

وأشار المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، إلى أن الأمانة أكملت استعداداتها لعودة الموظفين، بما يراعي مبادئ الصحة والسلامة المهنية والمرونة في الاستجابة لأي مستجدات تطرأ حول التعامل مع فيروس «كورونا»، والتدابير المتعارف عليها عالميًا.

بوابات تعقيم

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وأضاف الصفيان: إنه تم وضع عدد من بوابات التعقيم الذاتية أمام مداخل مبنى الأمانة وإداراتها، بالإضافة إلى البلديات، وفحص درجات حرارة الموظفين قبل دخول المبنى، وتعقيم الإدارات والمكاتب وكافة الأجهزة والأسطح، إضافة إلى تطبيق ضوابط الصحة والسلامة في مباني الأمانة والبلديات والمتمثلة في توفير متطلبات الوقاية الشخصية مثل المعقمات والمطهرات والمناديل.

تسيير الأعمال

وأكد الصفيان أنه لن يسمح بعودة الموظفين دفعة واحدة، حيث ستكون عودة الموظفين وفق الإجراءات التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على أن يتم في الأسبوع الأول عودة الموظفين بما لا يتجاوز 50 % من الموظفين للحضور إلى العمل عند بداية استئناف الدوام، وهذا يسمح بتسيير الأعمال فيها، ومن ثم يتم عودة 75% من الموظفين لاحقاً إلى أن يتم حضور كامل الموظفين في 22/‏10/‏1441هـ، حسب ما صدر من تعليمات من قبل وزارة الموارد البشرية.

قرارات الدولة

واختتم الصفيان بأن الأمانة تعمل وفق ما تقرره الدولة في سبيل المحافظة على أبنائها ومن يعيش على هذه الأرض الغالية.