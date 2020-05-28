2020-05-28

في قطاع المقاولات .. هذه هي الإجراءات الاحترازية لرفع الحظر

متابعات الخليج 365 ـ نداء عادل

مما لا شك فيه أنَّ المملكة تحافظ على حياة مواطنيها والمقيمين فيها، وتضعها في المقام الأول، ولذا أعلنت وزارة الداخلية عن إجراءات احترازية وتدابير وقائية، سيتم تنفيذها مع رفع الحظر التدريجي عقب الحجر الصحي الذي فرضته جائحة كوفيد 19، الشهير بفيروس كورونا المستجد.

وشملت الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، الخميس 28 أيار/ مايو الجاري، الفئات والتدابير التالية:

إسكان العمالة:

توفير سكن مناسب للعمال يضمن مساحة 12 متر مربع ( المساحة غير شاملة للخدمات والمنافع).

توفير غرفة مناسبة لعزل أي حالة مشتبهة إلى أن يتم التعامل معها من قبل القطاع الصحي.

منع العمال من التنقل بين الغرف السكنية الأخرى في الإسكان .

استخدام السيطرة المرئية (مثل: شارات بألوان مختلفة للمجموعات المختلفة) للحد من التفاعل بين المجموعات المختلفة.

تعيين مشرف على السكن لفرض بروتوكولات التباعد الجسدي وإغلاق جميع المناطق المشتركة غير الأساسية، وحظر جميع الأنشطة الاجتماعية الجماعية.

منع جميع الزوار غير المصرح لهم من الدخول إلى سكن العمال.

حظر مشاركة أدوات المائدة أو غيرها من الأدوات المستخدمة يوميًا.

تركيب نظام إنذار لتذكير العمال بغسل أيديهم كل 30 دقيقة، وتوفير محطات لغسل اليدين .

إجراء اختبار درجة الحرارة يوميًا عند دخول السكن أو مغادرته.

زيادة عدد مرات تطهير المناطق والأسطح المشتركة وضمان وجود منظف مخصص في دورات المياه المشتركة للتطهير بعد كل استخدام.

الموقع:

تحديد كافة مواقع الطوابير وترسيمها بوضوح للحفاظ على التباعد لمسافة مترين على الأقل بين العمال

تخصيص مناطق يمكن فيها للعمال المعرضين للإصابة (وفقًا لإرشادات وزارة الصحة) حجر أنفسهم والابتعاد عن بقية الأفراد الآخرين

ضمان التباعد بين العمال (لمسافة لا تقل عن 2 م عند العمل خارجًا، أما في حالة العمل في الأماكن الداخلية) فيجب ألا يكون هناك أكثر من عامل واحد لكل ٤م٢، وإن لم يكن ذلك ممكنًا، فيجب عندها تقليل مدة المهمة والتأكد من ارتداء العمال لمعدات واقية مناسبة.

تطهير وسيلة النقل المستخدمة بالكامل بعد كل رحلة.

عدم السماح للموظفين الذين تزيد درجة حرارتهم عن 38 درجة مئوية بدخول الموقع.

حظر استخدام الحافلات عند نقل أحد الأفراد الذي يُحتمل أن يكون مريضًا، واستخدام مركبة خاصة/ أخرى.

يجب على جميع الموظفين ارتداء معدات الحماية الشخصية في جميع الأوقات أثناء العمل

تكليف كافة الموظفين بالمكاتب الذين يدعمون العمل على المشروع بالعمل عن بُعد.

توزيع العمال على مناطق عمل محددة حسب المجموعة التي ينتمون إليها.

الحد من التجول الحر بين المواقع والتواصل بين المجموعات المختلفة.

تقليل الطاقة الاستيعابية للحافلات المخصصة لنقل العمال وفقًا لإرشادات التباعد الجسدي وبروتوكولات قطاع النقل ترك صف فارغ وعدم الجلوس في مقاعد متجاورة وارتداء كمامات قماشية.

ترسيم حدود مناطق التسليم وقصرها على المستقبلين والموزعين فقط.

ألا يزيد عدد الأشخاص المسموح لهم بحضور الاجتماعات واجتماعات السلامة/ اجتماعات السلامة غير الرسمية والتجمعات عن 5 فأكثر.

منع جميع الأفراد غير الأساسيين من دخول الموقع.

إعادة ترتيب موقع العمل لتقليل مناطق الازدحام فيه.

المصاعد والروافع والسلالم والمعدات الأخرى:

إلزام جميع العمال بعدم الاقتراب من المصعد/ الرافعة إلا في أوقات العمل المحددة لهم.

إنشاء سلالم باتجاه واحد.

منع العمال من الوقوف مواجهين لبعضهم داخل الروافع

يجب على سائقي الروافع ارتداء معدات الحماية الشخصية) في جميع الأوقات أثناء العمل.

تقليل عدد المواد التي يتشارك العاملون استخدامها داخليًا أو التخلص منها (مثل مشاركة أقلام الحبر المستخدمة لتعبئة أوراق العمل، والأجهزة المشتركة مثل أجهزة شرب المياه وغيرها).

التأكد من وجود سلال مهملات ونفايات تعمل دون الحاجة للمسها وتكرار جمع النفايات والتخلص منها باستمرار.

يجب تطهير جميع الأسطح التي يتم ملامستها بالمعدات دوريًا طوال اليوم وفي نهاية كل وردية.

توفير المعقمات وإلزام استخدامها قبل الدخول وبعد الخروج إلى أي مصعد أو رافعة.

الحد من الطاقة الاستيعابية للمصاعد الداخلية ذات الحجم القياسي (4) أشخاص، بما في ذلك السائق.

الحد من الطاقة الاستيعابية إلى 6 أشخاص للروافع الخارجية ذات الحجم القياسي للأشخاص/ المواد (مثل أليماك أو سكاندو (٣٢/٢٠) بما في ذلك السائق.

ترسيم مواقع الوقوف الملائمة داخل المصاعد.

تنظيم مواعيد الاستراحة والغداء، وفتح غرف الغداء المغلقة فقط خلال الأحوال الجوية السيئة (مثل أيام الصيف الحارة).

إنشاء مراحيض مؤقتة في كل طابق خامس في الأبراج شاهقة الارتفاع.

تطبيق أوقات بدء/ انتهاء تعاقبية لتقليل عدد الأشخاص والوقت الذي يقضونه في استخدام المصعد/ الرافعة.

التتبع والإبلاغ:

إعداد سجل يومي مفصل لرحلات السفر السابقة للموظفين والحالة الصحية لهم، بما في ذلك قائمة العمال الموجودين في الحجر الصحي

قياس درجة حرارة الموظفين وإحالة أي شخص حرارته أعلى من 38 درجة مئوية إلى القطاع الصحي المتعاقد معه من قبل صاحب العمل لإكمال اللازم

إعداد قائمة بالموظفين الذين يعملون معًا ووقت عملهم

إعداد خطة متكاملة لاستمرارية العمل للاستجابة للإغلاق الجزئي أو الكلي لمواقع البناء أو في حالة وجود قيود شديدة على العمليات التشغيلية في الموقع

استخدام السيطرة المرئية لتحديد الموظفين الذي جرى فحصهم وحالتهم (مثل:من خلال تتبع رمز الاستجابة السريعة لفيروس كورونا الجديد) لجميع الموظفين.

التتبع وتنفيذ الأنظمة:

إجراء تدريبات إلزامية عن الصحة والسلامة بشأن فيروس كوفيد ـ ١٩ لجميع العمال.

إجراء عمليات تدقيق عشوائية ومجدولة للتأكد من الالتزام بالبروتوكول (تُحدد الوتيرة بناءً على حجم المشروع ونطاقه).

حث العمال على تقديم أفكار عملية في الاجتماعات غير الرسمية بشأن السلامة لتغيير الممارسات في العمل لتجنب انتشار فيروس كورونا .

وضع لوحات إرشادية (مثل مداخل مواقع البناء وصالات الطعام والاستراحات) توضح التزام المقاول بإجراءات السلامة والوقاية والمستجدات بشأن فيروس كورونا الجديد.

تعيين مواقع البناء لمديرين للبروتوكول للتأكد من اتباع البروتوكولات الموضوعة.

توضع لوحة تتضمن بيان الأفعال المخالفة عند مدخل المنشأة .

وفي شأن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لقطاع المقاولات في المشاريع القائمة، أوضحت الوزارة أنّها تشمل:

Advertisements

ينبغي أن تبلغ الجهات المشغلة للمبنى الموظفين قبل وصولهم بإجراءات الفحص والسياسات المتبعة للدخول إلى المنشأة.

الاتفاق على بروتوكول التوصيل مع الموردين وسيارات الشحن، والتأكد من إبلاغهم قبل وصولهم إلى المباني السكنية بالفحص وإجراءات السلامة والوقاية.

كما ينبغي أن تلزم الجهات المشغلة للمباني ومديرو المواقع موظفي الصيانة باتباع إجراءات الوقاية لمنع العدوى

ويأتي هذا فضلاً عن تعيين مدير للبروتوكولات أو إعادة تشكيل فريق أمني في مداخل المباني لإجراء الفحوصات للموظفين:

في المباني السكنية ، يمكن تشكيل فريق أمني لإجراء الفحوصات.

، يمكن تشكيل فريق أمني لإجراء الفحوصات. في المباني التجارية، ينبغي تعيين فريق متخصص لإجراء الفحوصات (التقييم) على الموظفين.

إعادة تشكيل الفرق الأمنية في مداخل المباني لإجراء فحوص فعالة للموظفين.

تخصيص مدخل واحد للموظفين لتعزيز الإشراف على سير دخولهم وتسهيل عمليات الفحص .

عدم السماح للعمال الذين تزيد درجة حرارتهم عن 38 درجة مئوية بدخول موقع العمل.

التدابير الاحترازية الميدانية لعمال الإنشاءات:

يتم تمديد مواعيد استراحة الغذاء بما يضمن عدم التزاحم في صالات وأماكن الطعام.

تركيب مصافي هواء ذات كفاءة عالية.

التأكد من وجود تهوية مناسبة في مواقع البناء والصيانة المغلقة.

عدم السماح بالمبيت في مواقع البناء والصيانة .

عمال المواقع والسكان والموظفون في المناطق المشتركة:

تخصيص مصعد واحد لعمال البناء والصيانة (مصعد خدمات) في المباني التي تحتوي على عدة مصاعد، وعدم السماح للسكان باستخدام مصاعد الخدمات.

في حال وجود مصعد واحد فقط وأكثر من (10) طوابق في موقع العمل، يجب تحديد عدد الأشخاص المسموح لهم باستخدام المصاعد. شخص واحد لكل 4 م2 من المساحة الداخلية للمصعد.

تخصيص دورات مياه في الموقع الخاص بالعمل الذي يرتاده عمال زائرين ويتم التأكد من تنظيفها وتطهيرها بعد كل استخدام.

منع وصول عمال الإنشاءات إلى المواقع المكشوفة في المباني السكنية مثل مواقف السيارات، وحمامات السباحة، والصالات الرياضية وغيرها .

التأكد من عمل أنظمة التهوية بشكل فعال وإجراء عمليات تحقق منتظمة لعملها في المناطق المشتركة (أي المصاعد، ودورات المياه، وغيرها).

تخصيص عمال لتنظيف الأسطح التي يتم ملامستها باستمرار في المناطق المشتركة والتأكد من تطهيرها بشكل منتظم.

ينبغي أن تضمن إدارة المباني السكنية عمل أنظمة التهوية بشكل سليم وإجراء أعمال الصيانة لها وفق البروتوكولات المعيارية لتوفر الهواء بجودة عالية.

إجراء فحوصات منتظمة للعمال في الموقع .

تقديم خدمات الإصلاح والصيانة:

ويشمل ذلك تقديم الخدمات بشكل مباشر للمنازل في المباني السكنية والموظفين في مباني الشركات، وفق الشروط التالية:

ينبغي أن تؤدي إدارة العقارات والمباني السكنية دورًا في التفريق فيما إذا كان طلب الخدمة أساسيًا أو يمكن تأجيله إذا لم يكن له حاجة ملحة .

ينبغي ضمان التباعد الجسدي (مسافة 2 متر بين الأفراد) عند تقديم الخدمات السكنية بين العمال والمستأجرين .

تخضع عملية تقديم خدمات البناء غير المستعجلة للموافقات الإدارية المناسبة .

اتخاذ الفني/ العامل للتدابير الوقائية كوضع الكمامات القماشية، وحمل مقياس لدرجة الحرارة لإيضاح القياس للعميل.

الأنشطة المتخصصة بأعمال الإنشاءات:

تجنب أعمال الصيانة التي يمكن أن تعزز من مخاطر انتشار الوباء بين الناس وخاصة عندما يتعلق الأمر بالأنظمة المركزية، وتأجيل أي أعمال صيانة يمكن أن تؤثر على جودة الهواء ودورة عمل التكييف المركزي داخل الوحدات السكنية أو في أماكن العمل.

مكيفات الهواء وأنظمة التهوية: ينبغي تجنب الأنشطة التي قد تتطلب إغلاق أنظمة التكييف المركزية أو أنظمة التهوية في المباني السكنية أو أماكن العمل.

التتبع والإبلاغ:

إبلاغ إدارة المبنى السكني أو صاحب العمل بأي حالات إيجابية بين عمال الموقع الذين زاروا الموقع.

إعداد سجل بتفاصيل نقاط دخول وخروج عمال الموقع يشمل الاسم، والهوية، وأوقات الدخول/ الخروج.

قياس درجة حرارة الموظفين وإحالة أي شخص حرارته أعلى من (٣٨ درجة مئوية) إلى القطاع الصحي المتعاقد معه من قبل صاحب العمل لإكمال اللازم.

ينبغي أن يتأكد المشرف من إجراء عمليات التفتيش والكشف عن حالات عدم الالتزام ببروتوكولات معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للمباني .

تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر











تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19