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فيديو.. الجمارك تحبط تهريب 1.5 مليون حبة كبتاجون

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2020-05-28

فيديو.. الجمارك تحبط تهريب 1.5 مليون حبة كبتاجون

مخبأة داخل جسور حديدية بشكل طولي في أرضية تيدر الشاحنة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، عن إحباط محاولات تهريب 1,749,654 حبة كبتاجون، وبالتنسيق مع مكافحة المخدرات تم ضبط عدد 5 مستقبلين.

وأوضحت الجمارك أنه تم العثور على بعضها مخبأة داخل جسور حديدية بشكل طولي في أرضية تيدر الشاحنة.

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كما تم العثور على كميات أخرى مخبأة بطريقة فنية داخل أنابيب بلاستيكية تستخدم لحماية الأسلاك الكهربائية في أجزاء توصيلات الكهرباء للشاحنة.

وأضافت الجمارك أنه تم إحباط محاولة أخرى لتهريب مواد ممنوعة، حيث تم العثور عليها مخبأة بطريقة فنية في سطح مقطورة الشاحنة بطول 8م وبعمق 2سم.


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