- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم فيديو.. الجمارك تحبط تهريب 1.5 مليون حبة كبتاجون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. الجمارك تحبط تهريب 1.5 مليون حبة كبتاجون
مخبأة داخل جسور حديدية بشكل طولي في أرضية تيدر الشاحنة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الهيئة العامة للجمارك، عن إحباط محاولات تهريب 1,749,654 حبة كبتاجون، وبالتنسيق مع مكافحة المخدرات تم ضبط عدد 5 مستقبلين.
وأوضحت الجمارك أنه تم العثور على بعضها مخبأة داخل جسور حديدية بشكل طولي في أرضية تيدر الشاحنة.
كما تم العثور على كميات أخرى مخبأة بطريقة فنية داخل أنابيب بلاستيكية تستخدم لحماية الأسلاك الكهربائية في أجزاء توصيلات الكهرباء للشاحنة.
وأضافت الجمارك السعودية أنه تم إحباط محاولة أخرى لتهريب مواد ممنوعة، حيث تم العثور عليها مخبأة بطريقة فنية في سطح مقطورة الشاحنة بطول 8م وبعمق 2سم.
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تواصل معنا على
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. الجمارك تحبط تهريب 1.5 مليون حبة كبتاجون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.