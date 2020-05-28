الصناعات التعدينية تعود إلى العمل بهذه الشروط

2020-05-28

متابعات الخليج 365 ـ نداء عادل

صنّفت وزارة الداخلية، الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تستهدف الجهات والمنشآت الصناعية والتعدينية المرخص لها من قبل وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والتي تشمل (صاحب الترخص الصناعي، أو ترخيص الاستثمار التعديني).

وأوضحت الوزارة في بيان لها الخميس 28 أيار/ مايو الجاري، أنَّ الإجراءات تشمل:

الوقاية في المنشأة:

منع الأفراد غير الأساسين من دخول موقع العمل، وفرض العمل عن بعد للبقية.

تحديد عدد الأشخاص بحضور الاجتماعات والتجمعات.

الحفاظ على التباعد الجسدي لمسافة مترين.

تشكيل فرق فرعية يعمل أعضاؤها معًا ولا يتفاعلون مع الآخرين.

استخدام ٥٠% من الطاقة الاستيعابية للمركبات وتطهيرها دومًا.

تخصيص نقاط منفصلة للدخول والخروج.

إنشاء محطات لتسجيل الحضور او التفتيش للتحكم في دخول الموظفين.

تطبيق إجراءات صارمة للسيطرة على الدخول إلى الموقع ومنع كافة الزيارات الغير مصرح بها.

تطبيق أوقات تعاقبية لبدء أو انتهاء الورديات والاستراحات بحيث تفصل بينها 10 دقائق

تحديد العدد الأقصى للأشخاص المسموح وجودهم في كل مرفق داخل المصنع. ويجب ألا يكون هناك من عامل واحد لكل 4 م.

تنظيم جلوس العمال خلال استراحات الغداء وتفصل بينهم مسافة، وعدم الجلوس متقابلين

التأكد من وجود سلال مهملات ونفايات تعمل دون الحاجة للمسها.

استخدام مركبة خاصة بدل الحافلات عند نقل أحد الأفراد الذي يحتمل أن يكون مصابًا بالمرض

تركيب محطات تطهير اليدين عند المداخل وفي المناطق المشتركة،

تنظيف وتطهير الاسطح والآلات التي يتم ملامستها باستمرار مرتين باليوم كحد ادنى

التخلص من المواد التي يتشارك العاملون استخدامها (مثل لوحات تسجيل البصمات وغيره)

توفير محطات لغسل اليدين وتوفير معقمات الكحول المناسبة

اجراء اختبارات لفيروس كورونا في حال السفر او تطبيق الحجر الصحي لمدة 14 يوم قبل العودة للعمل

عدم المساح للموظفين التي تزيد درجة حرارتهم عن 38 بدخول المنشأة

انشاء سلالم باتجاه واحد

تجنب الذهاب إلى الوجهات شديدة الخطورة تفاديا للعدوى.

إعادة تصميم مساحات / محطات العمل لضمان التباعد بين العمال، لمسافة لا تقل عن 2 متر.

الوقاية في المستودعات والخدمات اللوجستية:

Advertisements

تطبيق نموذج للجرد يشتمل على خطوتين:

منطقة مخصصة لتخزين البضائع الواردة الجديدة التي تحجز لمدة 24 ساعة.

نقل البضائع بعد 24 ساعة إلى منطقة تخزين البضائع الآمنة لكي تتمكن المنشأة من استخدامها.

وضع جداول زمنية لتسليم الشحنات لضمان عدم حدوث الازدحام في مراكز التسليم.

ترسيم حدود مناطق التسليم وقصرها على المستقبلين والموزعين فقط.

تطهير جميع مركبات النقل بالكامل قبل انطلاقها بأي رحلة.

ضمان أن تقتصر إمكانية دخول سائقي الجهات الخارجية إلى موقع العمل على مناطق الشحن فقط وعدم اختلاطهم بطاقم العمل.

ارتداء السائقين التجاريين / سائقي الجهات الخارجية الكمامات القماشية.

الحفاظ على التباعد الجسدي لمسافة مترين اثناء تشغيل معدات الخدمات المتنقلة المصممة لراكبين أو اكثر.

مراقبة سجل الدخول والخروج للسيطرة على الدخول لموقع العمل.

الوقاية في إقامة العمال:

الالتزام بتعليمات وقاية وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الصحة فيما يخص سكن العمال.

توفير غرفة مناسبة لعزل أي حالة مشتبه إلى ان يتم التعامل معها من القطاع الصحي.

انشاء مجموعات للعمال الذين سيعملون ويتنقلون ويعيشون معاً (فرد واحد لكل ٨ م بحد اقصى).

استخدام السيطرة المرئية (مثل شارات بألوان مختلفة) للحد من التفاعل بين المجموعات المختلفة.

تعيين مشرف للسكن لفرض التباعد وحظر المناطق الغير أساسية والأنشطة الاجتماعية.

تركيب نظام انذار لتذكير العمال بغسل يديهم كل ٣٠ دقيقة وتوفير محطات لغسل اليدين.

حظر مشاركة أدوات المائدة أو غيرها من الأدوات المستخدمة يوميا.

زيادة عدد مرات تطهير الاسطح وضمان وجود منظف مخصص في الحمامات المشتركة.

منع جميع الزوار الغير مصرح لهم بدخول سكن العمال.

اجراء اختبار الحرارة يومياً عند دخول السكن ومغادرته.

التتبع والإبلاغ:

اعداد سجل يومي للرحلات السابقة والحالة الصحية لهم، وقائمة بالعمال الموجودين في الحجر الصحي.

اعداد قائمة بالموظفين الذي يعملون معاً ووقت عملهم.

اعداد خطة لاستمرارية العمل للاستجابة للأغلاق الكلي او الجزئي أو في حالة وجود قيود شديدة على العمليات التشغيلية في المصنع.

استخدام السيطرة المرئية لتحديد الموظفين الذي جرى فحصهم مثل (من خلال تتبع رمز الاستجابة السريعة لفيروس كوفيد ــ ١٩).

في حالة وجود أصابه إيجابية بالفيروس، يجب تتبع الأشخاص المحتمل انتقال العدوى لهم ممن كانوا على اتصال بالشخص المصاب.

قياس حرارة الموظفين وإحالة أي شخص حرارته أعلى من ( ٣٨ درجة مئوية ) إلى القطاع الصحي المتعاقد معه من قبل صاحب العمل.

التوعية وتنفيذ الأنظمة:

إجراء تدريبات الزامية على الصحة والسلامة بشأن فيروس كوفيد ـ ١٩ لطاقم العمل بأكمله.

الإعلان عن أي تدابير وتغيرات جديدة على البروتوكلات المتبع، والالتزام بما يصدر من الجهات المختصة.

وضع لوحات ارشادية عند مداخل المصانع توضح الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية والمستجدات بشأن الفايروس.

تعيين مدير بروتوكول للالتزام بالتباعد الجسدي واتباع الموظفين لممارسة النظافة في المواقع.

اجراء عمليات تدقيق عشوائية ومجدولة للتأكد من الالتزام بالبروتوكول.

حث العمال على تقديم أفكار عملية بشأن السلامة في العمل لتجنب انتشار الفيروس.

التدريب المستمر والتذكير بالسلوكيات الصحيحة.

توضع لوحة تتضمن بيان الأفعال المخالفة عند مداخل المنشأة.

وشدّدت الوزارة، في ختام بيانها، على أهمية التزام مسؤولي هذه النشاطات وموظفيها وعملائها بهذه الإجراءات والتدابير التي تسهم -بإذن الله – في المحافظة على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، داعية في الوقت ذاته كل من يرصد ما يخالفها للمبادرة إلى إبلاغ الجهات الأمنية على الرقم (999) في كافة مناطق المملكة، والرقم (911) منطقة مكة المكرمة.



تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر











تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19