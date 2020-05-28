، "السديس" يشدِّد على استمرار العمل بالإجراءات الاحترازية المتخذة بالحرمين الشريفين ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شدَّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتخذة في الحرمين الشريفين.
وتفصيلاً، ذكر الشيخ "السديس" أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تعمل وفق توجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- فيما يخص المسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك بالأخذ بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة التي تم العمل بها.
وأضاف بأن هذه القرارات اتُّخذت لحماية المصلين والزوار من هذه الجائحة، وأن الرئاسة تعمل على كل ما من شأنه تحقيق سلامتهم، وحفظ صحتهم، إلى حين انتهاء خطر الوباء.
ودعا الله -عز وجل- أن يحفظنا جميعًا من هذا الوباء، وأن يشفي المصابين، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ قيادتنا وولاة أمرنا، وأن يوفقهم لما فيه خير.
28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441 02:00 AM
قال إن القرارات اتُّخذت لحماية المصلين وحفظ صحتهم لحين انتهاء خطر الوباء
شدَّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتخذة في الحرمين الشريفين.
وتفصيلاً، ذكر الشيخ "السديس" أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تعمل وفق توجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- فيما يخص المسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك بالأخذ بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة التي تم العمل بها.
وأضاف بأن هذه القرارات اتُّخذت لحماية المصلين والزوار من هذه الجائحة، وأن الرئاسة تعمل على كل ما من شأنه تحقيق سلامتهم، وحفظ صحتهم، إلى حين انتهاء خطر الوباء.
ودعا الله -عز وجل- أن يحفظنا جميعًا من هذا الوباء، وأن يشفي المصابين، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ قيادتنا وولاة أمرنا، وأن يوفقهم لما فيه خير.
، "السديس" يشدِّد على استمرار العمل بالإجراءات الاحترازية المتخذة بالحرمين الشريفين ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "السديس" يشدِّد على استمرار العمل بالإجراءات الاحترازية المتخذة بالحرمين الشريفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.