، شاهد.. "الإسلامية" تضع اللمسات النهائية لفتح ٩٠ ألف مسجد وجامع فجر الأحد القادم ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الخليج 365" ترصد في تقرير خاص الاستعدادات وفق الإجراءات الاحترازية وتعليمات الوزارة

تشهد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد حراكًا مطردًا يضاف إلى جهودها السابقة في عمليات الصيانة والنظافة والتعقيم لأكثر من ٩٠ ألف مسجد وجامع في مختلف مناطق المملكة تنفيذًا للأمر السامي الكريم بفتح جميع المساجد يوم الأحد القادم الثامن من شهر شوال الجاري ١٤٤١هـ ، عدا الواقعة بمدينة مكة المكرمة.

وتفصيلاً، يأتي ذلك وفق الإجراءات الاحترازية والتعليمات التي حددها التعميمان اللذان أصدرهما الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ يوم أمس الأول، بعد أكثر من شهرين على إغلاق المساجد وفق فتوى هيئة كبار العلماء بالمملكة.

كثفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد حضورها الإعلامي بالقنوات والصحف الورقية والإلكترونية وعبر منصاتها الرقمية وبوابتها الإلكترونية لنشر التعليمات والإجراءات الاحترازية وبلغات عالمية لحث المصلين بالالتزام بها لسلامتهم ومنها: الوضوء في المنزل وغسل اليدين جيدًا واستعمال المعقمات قبل الحضور إلى المسجد وبعده، وحث كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة أن تكون صلاتهم في المنازل، والقراءة من المصحف الإلكتروني بالجوال أو إحضار المصحف الخاص، وإحضار السجادة الخاصة وعدم تركها بعد الصلاة، وإبقاء مسافة لا تقل عن مترين بين كل مصلٍ، وعدم اصطحاب الأطفال أقل من 15 عامًا، ولبس الكمامة القماشية، وتجنب المصافحة، وعدم التزاحم عند دخول المساجد أو الخروج منها.

يُشار إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية منذ قرار إغلاق المساجد مؤقتًا أواخر رجب الماضي عملت بتوجيهات الوزير آل الشيخ على تنفيذ أكبر برنامج لتعقيم ونظافة وصيانة المساجد وفق أعلى معايير الجودة لجميع المساجد والجوامع المشمولة بالعقود وغير المشمولة في مختلف مناطق المملكة ضمن منظومة متكاملة من الخدمات التي تنفذها في خدمة بيوت الله والعناية بها، وتم خلال البرنامج تعقيم أكثر من عشرة ملايين متر من السجاد ، و٤٣ مليونًا من المصاحف الشريفة بمختلف الأحجام، وأكثر من ٦٠٠ ألف دولاب وحاملات المصاحف، وأكثر من ١٧٦ ألف دورة مياه، إلى جانب توفير معقمات وأدوات النظافة بالمساجد، ولا تزال مستمرة في تنفيذه.

وتعد وزارة الشؤون الإسلامية من أوائل الوزارات التي عملت على التصدي للوباء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفرضت العديد من الإجراءات الاستباقية والقرارات التي أسهمت بفضل الله في المساعدة على الحد من انتشار الوباء بالمملكة ومنها قرار غلق أكثر من ٩٠ ألف مسجد وجامع بمناطق المملكة، وتقديم مبادرات وبرامج توعوية متنوعة عبر مختلف الوسائل لتوعية المجتمع باتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية مرتادي بيوت الله وضمان سلامتهم من فيروس كورونا.

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