، "تحريات مكة" تطيح بـ3 جناة سطوا على محل وسرقوا مبالغ مالية ،

محمد بن مسعود - الدمام - ارتكبوا جريمتهم وقيَّدوا العامل ولم يرعوا حرمة شهر رمضان

تحقق النيابة العامة بالعاصمة المقدسة مع ثلاثة أشخاص من جنسية برماوية؛ وذلك بعد قيامهم بالهجوم على أحد المحال في مكة، وسلب مبالغ مالية وبطاقات شحن في نهار رمضان.

وتفصيلاً، تلقى مركز شرطة الكعكية بلاغًا عن تعرُّض أحد المحال للسرقة، وتكبيل العامل داخل المحل. وتمثل أسلوبهم الإجرامي في قيادتهم مركبتهم في نهار رمضان، والتوجه إلى إحدى البقالات بعد التأكد من خلو الشارع من المارة، ودخول اثنين منهم إلى المحل، ويقوم الثالث بإغلاق المحل من الخارج، والانتظار في مركبته، ويقوم الجانيان داخل المحل بربط العامل، وسرقة المبالغ المالية وبطاقات الشحن ومقتنيات عامل البقالة، والتنسيق مع الطرف الثالث الذي بالخارج ليقوم بفتح الباب الخارجي للمحل، والهرب سوية بالمركبة. وعند حضور أحد الأشخاص شاهد العامل مقيدًا؛ فتم إبلاغ الجهات الأمنية؛ فحضرت الأدلة الجنائية ودوريات الأمن وشرطة الكعكية، وبدورها تولت ملف القضية بحكم الموقع التابع لها. وعلى الفور تم تشكيل فريق من تحريات وبحث شرطة الكعكية، التي بدورها بدأت بتتبُّع خيوط القضية.

وتمكَّن رجال التحريات بكعكية مكة من الوصول إلى أحد الجناة بعد بحث واستدلال رغم قلة معلومات الحادثة، واتضح أنه أحد الجناة من أرباب السوابق، وأُطلق سراحه قبل مدة بسيطة بعد جريمة قتل، حصل فيها تنازل من قِبل المجني عليه. وتم الوصول إلى بقية أفراد العصابة، وصُدّقت اعترافاتهم، وسُلّموا للنيابة العامة بحكم الاختصاص.