محمد بن مسعود - الدمام - انتقل إلى رحمة الله تعالى عوض عبدالله عوض المطيري. وتتقدم "الخليج 365" بخالص العزاء والمواساة لأبناء وبنات الفقيد، وتدعو الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته. 28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441 01:10 AM Advertisements "المطيري" إلى رحمة الله "المطيري" إلى رحمة الله انتقل إلى رحمة الله تعالى عوض عبدالله عوض المطيري. وتتقدم "الخليج 365" بخالص العزاء والمواساة لأبناء وبنات الفقيد، وتدعو الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته. الكلمات المفتاحية ، "المطيري" إلى رحمة الله ،

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