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عدن - ياسمين التهامي - توفي الأربعاء، فنان ومطرب خليجي شهير، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

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وفاة فنان خليجي شهير بفيروس كورونا .. شاهد من يكون؟؟

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وأعلن شقيق المنشد والمطرب الكويتي ناصر سلمان الفرج، انتقال شقيقه إلى ذمة الله متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.



وأوضح مدالله سلمان الفرج، في تغريدة على حسابه في تويتر، رصدها "بويمن" أنه سيتم تشييع الجثمان ودفنه بمقبرة الجهراء صباح اليوم الخميس.

وكتب مدالله سلمان الفرج: ”ا لحمد لله على كل حال، توفي أخوي ناصر الفرج إثر إصابته بڤيروس كورونا، والدفن غدًا في مقبرة الجهراء التاسعة صباحًا.. إنا لله وإنا إليه راجعون “ .