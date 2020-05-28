شكرا لقرائتكم خبر عن نادي قمار يقاضي ثري سعودي شهير.. والأخير يتهرب! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت صحيفة بريطانية تفاصيل نزاع قضائي بين نادي قمار بريطاني وثري سعودي يملك قصرا في لندن بقيمة 45 مليون جنيه إسترليني، وتقدر أملاكه بنحو 100 مليون جنيه.

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وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن نزاعا قضائيا انلدع بين الثري السعودي صلاح حمدان البلوي ونادي Les Ambassadeurs للقمار في لندن، على خلفية فشل الأخير في تسديد ديونه التي بلغت للنادي نحو مليوني جنيه إسترليني خسرها في لعب القمار.

وبحسب موقع الحرة، الأمريكي، فقد قضت محكمة بريطانية في وقت سابق، بتجميد أصول الثري السعودي في فبراير الماضي ولكنه عاد ورفع قرار التجميد يوم الجمعة الماضي.

وقالت المحكمة إنه بالنظر إلى ثروة البلوي فهناك فرصة ضئيلة لعدم تمكن الكازينو من استرداد المبلغ.

وقال البلوي للمحكمة إن الأموال التي يطالب بها النادي تشمل "ديون قمار غير القانونية".

وتقول المحكمة إن الثري السعودي كان "لاعبا مهما" في الكازينو منذ تسجيله كعضو عام 1993 .

ويقال إنه اشترى رقائق لعب بحوالي 14 مليون جنيه إسترليني وتكبد خسائر بلغت حوالي 5 مليون جنيه إسترليني.