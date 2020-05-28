برنامج لعلاج الصعوبات الإملائية

فيما قدم معلمٌ دراسة بعنوان «فاعلية برنامج مقترح لعلاج الصعوبات الإملائية لدى تلاميذ الصف السادس الابتدائي في مدينة نجران»، قبل وكيل الوزارة للتعليم العام الدكتور محمد المقبل، خطابَ المعلم عبدالله آل مهري، بشأن البرنامج، وبعد العرض على المختصين رأوا أن البرنامج العلاجي يقوم على مبادئ التقويم وأساليبه وأنواعه، وما يشمله من برامج علاجية وتعزيزية. وسيبدأ العمل به مطلع العام الدراسي القادم، بعد إعداد خطة إجرائية لتنفيذ هذا البرنامج العلاجي في مدرسته، وذلك لجميع الصفوف الدراسية بالتعاون مع زملائه، إضافة إلى التطبيق في مدارس أخرى، تحت إشراف شعبة اللغة العربية في إدارة التعليم بمنطقة نجران، وتزويد المركز الوطني لتطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها بتقرير شامل بعد تنفيذ البرنامج، للنظر في نتائج التجربة، ودراسة مدى الاستفادة من التوسع في تطبيقها.



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