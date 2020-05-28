

قام محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، بزيارة تفقدية لمركز تندحة، إذ تفقد سير العمل فيه، وقام بمعايدة منسوبي القطاعين الأمني والصحي بالمركز، ومعايدة رجال الأمن في النقاط الأمنية، ونقل إليهم معايدة القيادة الرشيدة ممثلة في أمير المنطقة. بعد ذلك قام بزيارة غرفة إدارة عمليات التعامل مع كورونا بالمحافظة، وتفقد سير العمل فيه، ومتابعة آخر المستجدات بشأن فيروس كورونا، ووجه بالمتابعة المستمرة، وتكثيف الجهود من قِبل الطاقم الإداري والطبي، كما شكر القائمين على العمل في المستشفيات، ونقل إليهم معايدة القيادة الرشيدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ خميس مشيط يزور مركز تندحة وغرفة عمليات التعامل مع كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.