أمطار الصيف أعلى من المعدل بالجنوب

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن الحالة المناخية السائدة على المملكة خلال فصل الصيف لهذا العام، هطول أمطار أعلى من المعدل الطبيعي الموسمي بمناطق "جازان، عسير، الباحة، نجران".فيما يتوقع بأن تكون الأمطار حول المعدل على باقي مناطق المملكة. يونيو هطول أمطار أعلى المعدل الشهري في جازان ونجران يوليو هطول أمطار أعلى المعدل الشهري في مناطق الجنوب أغسطس هطول أمطار حول المعدل على المرتفعات الجنوبية الغربية



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