

واشنطن 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واس

أعلنت عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي وريل باوسر بدء المرحلة الأولى من رفع الحظر وقرار البقاء في المنزل بعد غدٍ الجمعة، مؤكدةً استمرار حضر التجمعات في العاصمة الأمريكية لأكثر من عشرة أشخاص.

وأشارت باوسر إلى استمرار فتح بعض الأنشطة بشروط وبشكل تدريجي على مراحل، كمحلات بيع التجزئة وصوالين الحلاقة والجلسات الخارجية للمطاعم والحدائق والعيادات الخارجية.

يذكر أن عمدة العاصمة قد أعلنت في 14 مايو الجاري تمديد أمر البقاء في المنازل وإغلاق الأعمال التجارية غير الضرورية إلى الثامن من يونيو القادم.

وجاء ذلك القرار على خلفية تفشي

// انتهى //

01:03ت م

0179



واشنطن 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واسأعلنت عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي وريل باوسر بدء المرحلة الأولى من رفع الحظر وقرار البقاء في المنزل بعد غدٍ الجمعة، مؤكدةً استمرار حضر التجمعات في العاصمة الأمريكية لأكثر من عشرة أشخاص.وأشارت باوسر إلى استمرار فتح بعض الأنشطة بشروط وبشكل تدريجي على مراحل، كمحلات بيع التجزئة وصوالين الحلاقة والجلسات الخارجية للمطاعم والحدائق والعيادات الخارجية.يذكر أن عمدة العاصمة قد أعلنت في 14 مايو الجاري تمديد أمر البقاء في المنازل وإغلاق الأعمال التجارية غير الضرورية إلى الثامن من يونيو القادم.وجاء ذلك القرار على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد ، رغم بدء بعض الولايات الأمريكية إعادة فتح اقتصادها تدريجياً، إلا أنها ألغت هذا القرار بقرار جديد اليوم، وهو الفتح التدريجي بعد غد الجمعة.// انتهى //01:03ت م0179

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / العاصمة واشنطن تعلن عن رفع الحظر التدريجي يوم الجمعة المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.