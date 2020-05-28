السعودية اليوم / بلدية طريف تواصل جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية خلال إجازة عيد الفطر المبارك



طريف ٤ شوال ١٤٤١ه الموافق ٢٧ مايو ٢٠٢٠م واس

تواصل بلدية طريف بمنطقة الحدود الشمالية جولاتها الرقابية الميدانية والتفتيشية على المنشآت الغذائية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية وسلامة الأغذية، ضمن حملة غذاؤكم أمانة، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم والمحال التجارية.

وأوضحت البلدية أن الجولات الرقابية أسفرت عن تحرير مخالفتين ومصادرة 10 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مؤكدة أنها لن تتهاون مع المخالفين للاشتراطات الاحترازية، وأنها مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية من خلال مراقبي البلدية لمراقبة عمل المحال التجارية المعنية ببيع وتصنيع المواد الغذائية للحفاظ على مستويات الصحة العامة.

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