

أبو عريش 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واس

تبذل القطاعات الأمنية في محافظة أبي عريش جهوداً كبيرة لتطبيق أمر منع التجول الكلي الذي اتخذته المملكة كأحد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار

ورصدت وكالة الأنباء

// انتهى //

00:13ت م

0173



أبو عريش 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واستبذل القطاعات الأمنية في محافظة أبي عريش جهوداً كبيرة لتطبيق أمر منع التجول الكلي الذي اتخذته المملكة كأحد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصاً على صحة وسلامة المواطن والمقيم.ورصدت وكالة الأنباء السعودية "واس" خلال جولتها الميدانية مساء اليوم الجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الأمن في الشوارع العامة والميادين والأحياء ومداخل ومخارج المحافظة, كما ظهرت الشوارع والأحياء خالية من السيارات والمارة، ما يمثل التزامًا تامًا من قبل المواطنين والمقيمين بأمر منع التجول الكلي.// انتهى //00:13ت م0173

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جهود كبيرة تبذلها الجهات الأمنية في أبي عريش لتطبيق أمر منع التجول الكلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.