شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ 3 متنزهين فُقدوا بمنطقة جبلية في الطائف والان نبدء بالتفاصيل

أنقذ الدفاع المدني بمحافظة الطائف 3 أشخاص فُقدوا أثناء التنزه بمنطقة جبلية في قرية ثمالة، وأصيب أحدهم وتم إنزاله باستخدام النقالة سيرا على الأقدام لمسافة تزيد على 500 متر، وتلقى العلاج اللازم في الموقع من قبل الهلال الأحمر.

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