شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ”الخليج 365” ترصد استعدادات فتح المساجد فجر الأحد والان نبدء بالتفاصيل

تستعد مساجد المملكة لفتح أبوابها فجر الأحد، وفقا لإجراءات وتعليمات وزارة الشؤون الإسلامية. وقال يوسف الصقير، إمام وخطيب، لـ«اليوم»: تم وضع إرشادات عند المداخل والمخارج، ووضع الملصقات على فرش المسجد، لتبين المسافة المقدرة بين المصلين، ورفع المصاحف من الأرفف وحفظها فى مكان مخصص، مع وضع المعقمات عند المداخل وصفوف المصلين».

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