عاصفة مطرية تُسقط أعمدة الكهرباء والأشجار بجازان

2020-05-27

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان

شهدت عدد من محافظات منطقة جازان، مساء اليوم الأربعاء، عاصفة غبارية مصحوبة برياح قوية، صاحبتها هطول أمطار غزيرة.

وأسفرت العاصفة عن سقوط عدد من أعمدة الإنارة والأعمدة الكهربائية والكابلات، كما اقتلعت العاصفة عددًا من أشجار النخيل في محافظتي أبو عريش وأحد المسارحة.

وقال محمد عياشي في تصريحات لـ“متابعات الخليج 365”: إن العاصفة المطرية المصحوبة برياح شديدة التي هبت مع مغرب اليوم تسببت بسقوط عدد من الأعمدة الكهربائية والكابلات، إضافة إلى عدد من أعمدة الإنارة في قرى عياش التابعة لمحافظة أبو عريش.

وأضاف، أن سقوط الكابلات الكهربائية بعد هبوب العاصفة المطرية تسبب بانقطاع التيار الكهربائي لساعات في قرية الوحم وعدد من القرى بعياش، وتم إعادة التيار الكهربائي لبعض القرى بعد مباشرة طوارئ شركة الكهرباء.

Advertisements

يأتي ذلك بعد أن أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مساء اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل عددًا من محافظات منطقة جازان، وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر









