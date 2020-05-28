صور .. أمطار وسيول على قنا وبحر أبو سكينة بمحايل

2020-05-27

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل

شهد مركزا قنا وبحر أبو سكينة أمطارًا متوسطة، سالت على إثرها الشعاب، جعلها الله سقيا رحمة، وعم بنفعها أرجاء البلاد، وقامت بلدية بحر أبو سكينة ممثلة في إدارة الخدمات بتسوية المواقع المتضررة، وعملت على صيانة الطرق وإزالة العوائق والانهيارات.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة عسير، اليوم الأربعاء، قد حذرت من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة بعد صدور تنبيهات من الأرصاد الجوية.

وقال مدني عسير: إنه بالإشارة إلى ما ورد من تنبيهات جوية متقدمة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بأن لديهم توقعات بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية مع وجود فرصة لتساقط البرد وجريان الأودية بالسيول على مرتفعات وتهامة وساحل منطقة عسير اليوم الأربعاء، فإن مديرية الدفاع المدني بعسير تهيب وتؤكد على عموم المواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية وإتباع الإرشادات التي تقي بعد الله من المخاطر المصاحبة لمثل هذه الحالات الجوية.

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وشدد مدني عسير على أهمية متابعة وسائل الإعلام وحسابات الدفاع المدني على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة واتباع التنبيهات والتحذيرات الجوية التي تصدر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، علمًا بأن الدفاع المدني بالمنطقة يعمل على متابعة المتغيرات المناخية ورفع الجاهزية لمواجهة أي حالة طارئة بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة بما يعنى بتنفيذ تدابير الدفاع المدني.

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