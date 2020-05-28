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2020-05-28 كيف ستتعامل بعد رفع الحظر في المحلات التجارية الصغيرة؟ إجراءات احترازية تحافظ على حياتك وحياة الآخرين متابعات الخليج 365 ـ نداء عادل أعلنت وزارة الداخلية، الخميس 28 أيار/ مايو الجاري، عن الإجراءات الاحترازية اللازمة لمعاودة نشاط المحلات التجارية الصغيرة في المملكة، عقب رفع الحظر الجزئي، الذي خضعت له المملكة إثر انتشار وباء كورونا المستجد “كوفيد 19”. وقسّمت الوزارة الفئات المستهدفة من الإجراءات لتشمل: العميل: تحديد عدد العملاء في المتجر عميل واحد لكل 10 م2 من المساحة الداخلية للمتجر.

تنبيه جميع العملاء بلبس الكمامات القماشية.

تخصيص مناطق منفصلة بوضوح للطلبات المسبقة واستلام المشتريات.

الالتزام باحترازات التسليم (مثل تفادي استخدام النقد ما أمكن وتطبيق مسافة التباعد الاجتماعي بين موظف التوصيل و المستلم).

وضع ملصقات أرضية مرئية لتنظيم طوابير الانتظار في الأماكن المكتظة بالعملاء لضمان وجود مسافة بينهم (مثل: المداخل، والمخارج، وقسم الخضروات).

إلزام العملاء بتعقيم اليدين عن طريق توفير المواد المركبة من الكحول قبل وبعد استخدام عربات التسوق.

السماح للعميل باصطحاب شخص واحد فقط عند الدخول إلى المتجر وعدم السماح -بدخول المجموعات/ العائلات أكثر من شخصين

السماح فقط لمن هم خارج الفئة الأكثر عرضة لخطر العدوى بدخول المتجر (حسب تعريف وزارة الصحة).

قياس حرارة العملاء عند المداخل وعدم السماح للعملاء الذين تزيد درجة حرارتهم عن 38 درجة مئوية بدخول المتجر. الموظف (الجهات الخارجية): عدم السماح للموظفين المعرضين لخطر الإصابة (حسب تعريف وزارة الصحة) بالحضور للعمل.

متابعة أحدث لوائح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المتعلقة بشأن الموظفين المعرضين لخطر الإصابة (وفقًا لتعريف وزارة الصحة).

توفير المرونة في أوقات تبديل الورديات لتقليل تفاعل الموظفين فيما بينهم أثناء عملية تسجيل وصولهم والمغادرة من العمل.

إلزام جميع الموظفين الذي يعملون في الوظائف غير التشغيلية/ الموظفين في المكاتب الإدارية بالعمل من المنزل (مثل: قسم المالية والموارد البشرية وتقنية المعلومات).

الالتزام ببروتوكولات قطاع النقل لجميع الأعمال فيما يخص نقل الموظفين (مثل النقل الجماعي في حافلات الموظفين) حيثما ينطبق ذلك.

إلغاء/ تأجيل كافة الفعاليات المتعلقة بحضور الموظفين بأنفسهم، واستبدالها بفعاليات افتراضية حيثما أمكن.

وضع ملصقات أرضية مرئية لفرض التباعد بين الموظفين وبين الموظفين والعملاء في أماكن العمل المزدحمة داخل المتجر (مثل مكاتب خدمة العملاء).

قياس حرارة الموظفين بشكل يومي وعدم السماح للموظفين أو موظفي الجهات الخارجية الذين تزيد درجة حرارتهم عن ٣٨ درجة مئوية بالعمل في المتجر.

يجب على جميع الموظفين ارتداء الكمامات القماشية في جميع الأوقات أثناء العمل مع تطهير اليدين بين كل عميل وآخر (مثل بعد ملامسة أغراض العملاء ( بضائع _ بطاقات دفع).

توفير مطهر اليدين عند كل نقطة بيع بحيث يمكن استخدامه من قبل الموظف والعميل. Advertisements المواد: تطهير الشحنات الواردة قبل التخزين، ما لم يؤد ذلك إلى تلف البضاعة (مثل الكتب وغيرها) (يمكن إجراء ذلك أثناء فحص الجودة) .

تنظيف وتطهير المبردات وحاويات النقل المستخدمة في توصيل المواد.

تغطية البضائع المكشوفة أثناء نقلها (مثل تغليف الأطعمة/ الخضار أثناء نقلها).

تقليل لمس الموظفين للمواد بالأيدي طوال رحلة تخزين المواد (المواد الواردة إلى المتجر، والمواد الصادرة منه وترتيب المواد في المتجر).

التأكد من تطهير و تنظيف السلع والبضائع المسترجعة و المستبدلة.

منع تجربة المواد داخل المتجر (مثل تجربة عينات المواد الغذائية وتجربة الملابس). المتجر/ المستودع: منع تقديم عينات للتذوق أو التجربة، ومنع تجربة العطور ومستحضرات التجميل، لجميع الأسواق والمحلات التجارية.

تخصيص مكان لغسل اليدين أو لوضع معقم اليدين الكحولي يحتوي على 60% من الكحول على الأقل.

فرض نظام استخدام السلالم باتجاه واحد في كل مرة.

تحديد عدد الأشخاص المسموح لهم باستخدام المصاعد بحيث لا يزيد عن 30% من الحمولة التصميمية للمصعد، مع إعطاء الأولوية لذوي الاحتياجات الخاصة والكبار في السن ووضع ملصقات أرضية لضمان التباعد بمقدار متر وعدم مواجهة الركاب لبعضهم بعضًا.

تتكون ساعات استقبال العملاء في المحلات التجارية وفقًا لساعات التجول المعلنة، ويسمح لهذه المحلات بالعمل في أوقات حظر التجول من خلال التوصيل عن طريق تطبيقات التوصيل، ونقل الطرود والبضائع، أو عن طريق الأسطول الخاص بها.

لا يسمح بالعروض الخاصة والترويجية في هذه المرحلة.

فرض التباعد الجسدي بحد أدنى مترين بين العملاء/ الموظفين في المناطق المزدحمة في المتجر في جميع الأوقات (مثل: المدخل، ومنطقة الخضروات، والمخارج..).

تشجيع الدفع عبر نقاط البيع الإلكترونية (أي خيارات الدفع عبر الإنترنت والبطاقة المصرفية والجوال).

استخدام طلاء الأرضيات عند السلالم المتحركة لضمان أن يستخدمها شخص واحد في كل مرة (ووجود مسافة ٦ درجات بين الأفراد).

إغلاق جميع مناطق الجلوس المشتركة (مثل غرف الاستراحة وغرف التدخين وأماكن الترفيه والألعاب والمعارض والكراسي في الممرات).

إغلاق أماكن قياس الملابس.

منع خدمة صف السيارات.

تطهير المرافق وجميع الأسطح التي يكثر لمسها من الموظفين/ العملاء (مثل آلات عد النقود، وسير محاسبة البضائع، الرفوف، ودورات المياه) (عند كل فترة تعاقب الموظفين في استخدامها).

تطهير العربات وسلال التسوق (إن وجدت).

تعطيل جميع الشاشات التي تعمل باللمس الخاصة بالمستهلك (مثل الشاشات التفاعلية في المول أو المركز التجاري).

يقتصر على 50% من الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارات كحد أدنى في المحلات الكبيرة و السوبر ماركت مع ضمان عدم وجود مواقف متجاورة (مثلًا: باستخدام طلاء الأرضيات و أقماع المرور).

التخلص من المواد التي يتشارك العاملون استخدامها داخليًا (مثل مشاركة أقلام الحبر المستخدمة لتعبئة أوراق العمل، والأجهزة المشتركة مثل أجهزة شرب المياه وغيرها).

قياس درجة حرارة الموظفين وإحالة أي شخص حرارته أعلى من 38 درجة مئوية إلى القطاع الصحي المتعاقد معه من قبل صاحب العمل لإكمال اللازم.

ضمان وجود مطهر يدين مخصص في المناطق ودورات المياه المشتركة بالقرب من الأبواب التي تُستخدم بشكلٍ متكرر للتطهير بعد كل استخدام.

التأكد من وجود سلال مهملات ونفايات تعمل دون الحاجة للمسها وتكرار جمع النفايات والتخلص منها باستمرار.

استخدام طلاء الأرضيات عند السلالم المتحركة لضمان أن يستخدمها شخص واحد في كل مرة (ووجود مسافة 6 درجات بين الأفراد). ​التتبع والإبلاغ: تجهيز غرفة عزل لاستخدامها في حالة وجود اشتباه إن أمكن.

قياس درجة حرارة الموظفين و وإبلاغ الجهات المعنية عن أي شخص حرارته أعلى من 38 درجة مئوية وعزل الموظف حتى إحالته إلى إحدى منشآت الرعاية الصحية (وفقًا لتعليمات الجهات المعنية).

في حالة وجود إصابة إيجابية بفيروس كورونا الجديد لموظف أو عميل زار المتجر، يجب إبلاغ الجهات المعنية و والالتزام بالتوجيهات الصادرة منها. التوعية وتنفيذ الأنظمة: التأكد من توعية المرتادين بارتداء الكمامة القماشية سواء من خلال أفراد الأمن أو الموظفين.

توعية العملاء والموظفين بالالتزام بتعليمات السلامة المحدثة (مثل التباعد الاجتماعي وغسل اليدين وتطهير الأسطح).

إجراء تدريبات إلزامية عن الصحة والسلامة بشأن فيروس كورونا الجديد لجميع الموظفين لضمان توعيتهم بالبروتوكولات وتنفيذها بينهم وعند تفاعلهم مع العملاء،

إجراء عمليات تدقيق عشوائية ومجدولة للتأكد من الالتزام بالبروتوكول (تُحدد الوتيرة بناءً على نوع متجر التجزئة وحجمه والإقبال عليه).

تخصيص قناة لاستقبال آراء وردود الفعل من العملاء والموظفين للإبلاغ عن خرق البروتوكول أو لطرح أفكار جديدة، مثل: البريد الإلكتروني أو الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي أو رقم هاتف.

وضع لافتات واضحة عند المداخل والنقاط الهامة في المتجر والمستودعات توضح البروتوكولات الوقائية للموظفين والعملاء.

تعيين مدير للبروتوكول وتوجيه قسم الأمن والسلامة بدعمه برجال أمن في المداخل والمخارج وداخل المتجر للتأكد من اتباع البروتوكولات الموضوعة (إن وجد قسم أمن وسلامة).

توضع لوحة تتضمن بيان الأفعال المخالفة عند مدخل المنشأة.



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