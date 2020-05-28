2020-05-28

كيف ستتعامل في أسواق النفع العام؟

متابعات الخليج 365 ـ نداء عادل

خصّت وزارة الداخلية، في بيان لها الخميس 28 أيار/مايو الجاري، أسواق النفع العام بإجراءات احترازية عقب الإعلان عن العودة التدريجية لممارسة النشاط، إثر الحجر الصحي الذي فرض في المملكة جراء جائحة “كوفيد 19″، الشهير بفيروس كورونا المستجد.

العميل:

وأوضحت الوزارة، أنَّه للحصول على الخدمات في أسواق النفع العام، فإنه يجب توفير التالي:

تحديد عدد العملاء في المتجر عميل واحد لكل 10 م2 من المساحة الداخلية للمتجر.

تنبيه جميع العملاء بلبس الكمامات القماشية.

تخصيص مناطق منفصلة بوضوح للطلبات المسبقة واستلام المشتريات.

الالتزام باحترازات التسليم (مثل تفادي استخدام النقد ما أمكن وتطبيق مسافة التباعد الاجتماعي بين موظف التوصيل و المستلم).

وضع ملصقات أرضية مرئية لتنظيم طوابير الانتظار في الأماكن المكتظة بالعملاء لضمان وجود مسافة بينهم (مثل: المداخل، والمخارج، وقسم الخضروات).

إلزام العملاء بتعقيم اليدين عن طريق توفير المواد المركبة من الكحول قبل وبعد استخدام عربات التسوق.

السماح للعميل باصطحاب شخص واحد فقط عند الدخول إلى المتجر وعدم السماح ـ بدخول المجموعات/ العائلات أكثر من شخصين.

السماح فقط لمن هم خارج الفئة الأكثر عرضة لخطر العدوى بدخول المتجر (حسب تعريف وزارة الصحة).

قياس حرارة العملاء عند المداخل وعدم السماح للعملاء الذين تزيد درجة حرارتهم عن 38 درجة مئوية بدخول المتجر.

الموظف (الجهات الخارجية):

وبيّنت الداخلية السعودية، الإجراءات الاحترازية للموظفين، والتي تشمل:

الاستعانة برئيس الفرق للتنظيم والمراقبة.

عدم السماح للموظفين المعرضين لخطر الإصابة (حسب تعريف وزارة الصحة) بالحضور للعمل.

متابعة أحدث لوائح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المتعلقة بشأن الموظفين المعرضين لخطر الإصابة (وفقًا لتعريف وزارة الصحة).

توفير المرونة في أوقات تبديل الورديات لتقليل تفاعل الموظفين فيما بينهم أثناء عملية تسجيل وصولهم والمغادرة من العمل.

إلزام جميع الموظفين الذي يعملون في الوظائف غير التشغيلية/ الموظفين في المكاتب الإدارية بالعمل من المنزل (مثل: قسم المالية والموارد البشرية وتقنية المعلومات).

الالتزام ببروتوكولات قطاع النقل لجميع الأعمال فيما يخص نقل الموظفين (مثل النقل الجماعي في حافلات الموظفين) حيثما ينطبق ذلك.

إلغاء/ تأجيل كافة الفعاليات المتعلقة بحضور الموظفين بأنفسهم، واستبدالها بفعاليات افتراضية حيثما أمكن.

وضع ملصقات أرضية مرئية لفرض التباعد بين الموظفين وبين الموظفين والعملاء في أماكن العمل المزدحمة داخل المتجر (مثل مكاتب خدمة العملاء).

قياس حرارة الموظفين بشكل يومي وعدم السماح للموظفين أو موظفي الجهات الخارجية الذين تزيد درجة حرارتهم عن 38 درجة مئوية بالعمل في المتجر.

يجب على جميع الموظفين ارتداء الكمامات القماشية في جميع الأوقات أثناء العمل مع تطهير اليدين بين كل عميل وآخر (مثل بعد ملامسة أغراض العملاء (بضائع – بطاقات دفع).

المواد:

أما في شأن المواد المتداولة، فقد اشترطت الوزارة لممارسة النشاط:

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تطهير الشحنات الواردة قبل التخزين، ما لم يؤد ذلك إلى تلف البضاعة (مثل الكتب وغيرها) (يمكن إجراء ذلك أثناء فحص الجودة).

تنظيف وتطهير المبردات وحاويات النقل المستخدمة في توصيل المواد.

تغطية البضائع المكشوفة أثناء نقلها (مثل تغليف الأطعمة/ الخضار أثناء نقلها).

تقليل لمس الموظفين للمواد بالأيدي طوال رحلة تخزين المواد (المواد الواردة إلى المتجر، والمواد الصادرة منه وترتيب المواد في المتجر).

التأكد من تطهير و تنظيف السلع و البضائع المسترجعة و المستبدلة.

منع تجربة المواد داخل المتجر.

المتجر/ المستودع:

وشدّدت وزارة الداخلية، على ضرورة تنفيذ الإجراءات التالية في المتاجر والمستودعات ذات النفع العام:

تخصيص مكان لغسل اليدين أو لوضع معقم اليدين الكحولي يحتوي على 60% من الكحول على الأقل.

فرض نظام استخدام السلالم باتجاه واحد في كل مرة.

تحديد عدد الأشخاص المسموح لهم باستخدام المصاعد بحيث لا يزيد عن 30% من الحمولة التصميمية للمصعد، مع إعطاء الأولوية لذوي الاحتياجات الخاصة والكبار في السن ووضع ملصقات أرضية لضمان عدم مواجهة الركاب لبعضهم بعضًا.

تكون ساعات استقبال العملاء في المركز وفقًا لساعات التجول المعلنة.

لا يسمح بالعروض الخاصة و الترويجية في هذه المرحلة.

فرض التباعد الجسدي بحد أدنى مترين بين العملاء/ الموظفين في المناطق المزدحمة في المتجر في جميع الأوقات (مثل: المدخل، ومنطقة الخضروات، والمخارج، …).

تشجيع الدفع عبر نقاط البيع الإلكترونية (أي خيارات الدفع عبر الإنترنت والبطاقة المصرفية والجوال).

استخدام طلاء الأرضيات عند السلالم المتحركة لضمان أن يستخدمها شخص واحد في كل مرة (ووجود مسافة 6 درجات بين الأفراد).

إغلاق جميع مناطق الجلوس المشتركة (مثل غرف الاستراحة وغرف التدخين وأماكن الترفيه والألعاب والمعارض والكراسي في الممرات).

إغلاق مناطق الجلوس في المطاعم واقتصارها على الطلبات الخارجية فقط.

إنشاء أسواق ماشية مؤقتة، موزعة على أنحاء المدينة.

توزيع حراجات الجملة للخضار والفواكه إلى عدة مواقع أو فترات أو إنشاء أسواق مؤقتة.

إغلاق أماكن قياس الملابس.

منع خدمة إيقاف السيارات.

تطهير المرافق وجميع الأسطح التي يلمسها الموظفون/ العملاء (مثل آلات عد النقود والرفوف ودورات المياه).

تطهير العربات وسلال التسوق (إن وجدت).

ضمان وجود مطهر يدين مخصص في المناطق ودورات المياه المشتركة بالقرب من الأبواب التي تُستخدم بشكلٍ متكرر للتطهير بعد كل استخدام.

تعطيل جميع الشاشات التي تعمل باللمس الخاصة بالمستهلك (مثل الشاشات التفاعلية في المول أو المركز التجاري).

التخلص من المواد التي يتشارك العاملون استخدامها داخليًا (مثل مشاركة أقلام الحبر المستخدمة لتعبئة أوراق العمل، والأجهزة المشتركة مثل أجهزة شرب المياه وغيرها).

التأكد من وجود سلال مهملات ونفايات تعمل دون الحاجة للمسها وتكرار جمع النفايات والتخلص منها باستمرار.

يقتصر على 50% من الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارات كحد أدنى في المحلات الكبيرة و السوبر ماركت مع ضمان عدم وجود مواقف متجاورة مثلا باستخدام طلاء الأرضيات وأقماع المرور.

​التتبع والإبلاغ:

ومن أجل التعامل مع حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، بيّنت وزارة الداخلية ضرورة اتّخاذ الإجراءات التالية:

تجهيز غرفة عزل لاستخدامها في حالة وجود اشتباه إن أمكن، للمنشآت التي يزيد عدد الموظفين فيها عن 20 شخص.

قياس درجة حرارة الموظفين وإحالة أي شخص حرارته أعلى من 38 درجة مئوية إلى القطاع الصحي المتعاقد معه من قبل صاحب العمل لإكمال اللازم.

في حالة وجود إصابة إيجابية بفيروس كورونا الجديد لموظف أو عميل زار المتجر، يجب إبلاغ الجهات المعنية والالتزام بالتوجيهات الصادرة منها.

التوعية وتنفيذ الأنظمة:

واختتمت الوزارة إجراءات الوقاية في أسواق النفع العام، بشروط التوعية وتنفيذ الأنظمة، التي تشمل:

التأكد من توعية المرتادين بارتداء الكمامة القماشية سواء من خلال أفراد الأمن أو الموظفين.

توعية العملاء والموظفين بالالتزام بتعليمات السلامة المحدثة (مثل التباعد الاجتماعي وغسل اليدين وتطهير الأسطح).

إجراء تدريبات إلزامية عن الصحة والسلامة بشأن فيروس كورونا الجديد لجميع الموظفين لضمان توعيتهم بالبروتوكولات وتنفيذها بينهم وعند تفاعلهم مع العملاء.

إجراء عمليات تدقيق عشوائية ومجدولة للتأكد من الالتزام بالبروتوكول (تُحدد الوتيرة بناءً على نوع متجر التجزئة وحجمه والإقبال عليه).

تخصيص قناة لاستقبال آراء وردود الفعل من العملاء والموظفين للإبلاغ عن خرق البروتوكول أو لطرح أفكار جديدة، مثل: البريد الإلكتروني أو الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي أو رقم هاتف.

وضع لافتات واضحة عند المداخل والنقاط الهامة في المتجر والمستودعات توضح البروتوكولات الوقائية للموظفين والعملاء.

تعيين مدير للبروتوكول وتوجيه قسم الأمن والسلامة بدعمه برجال أمن في المداخل والمخارج وداخل المتجر للتأكد من اتباع البروتوكولات الموضوعة (إن وجد قسم أمن وسلامة).

توضع لوحة تتضمن بيان الأفعال المخالفة عند مدخل المنشأة.

توعية العملاء بضرورة عدم البقاء لأكثر من ساعتين في السوق.

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