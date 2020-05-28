متحدث التجارة يوجه رسالة لمتحدث الصحة في وداع المؤتمر الصحفي

2020-05-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجه المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، رسالة للمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، بعد إعلانه الانتقال إلى مرحلة المؤتمر الصحفي بشكل دوري وليس يوميًّا.

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وقال الحسين: “ونحن نودع المؤتمر الصحافي اليومي بعد 86 يومًا وندخل مرحلة عودة الحياة لطبيعتها تدريجيًّا، أشكر د. محمد العبدالعالي الذي كان أنموذجًا رائعًا بمهنيته، فقد تشاركنا هذه المنصة كثيرًا في إحاطة الرأي العام وطمأنته بجهود دولته العظيمة لحمايته، فقط أوصيكم دائمًا بالتقيد بالتعليمات الصحية”.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي قد أعلن في وقت سابق أنه سيتم التحول من إقامة المؤتمر الصحفي اليومي ليكون بشكل دوري، ويكون من خلاله نافذة تواصل بالمستجدات أو بمعلومات تتعلق بالمراحل المقبلة أو بمستجدات الجائحة.



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