السعودية .. حقيقة رفع أسعار تذاكر الطيران (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 28 مايو 2020 12:14 صباحاً - ‏4 ساعات مضت أخبار السعودية 766 زيارة

أوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد الهادي المنصوري، اليوم (الأربعاء)، عدم صحة ما نُشر في مواقع التواصل الاجتماعي حول رفع أسعار تذاكر الطيران الداخلي بنسبة معينة.

وأكد المنصوري أن الهيئة تتبع مع شركات الطيران إجراءات حوكمة خاصة، مشيراً إلى أن الشركات شريكة مع الهيئة لإنجاح هذه المرحلة التجريبية.

وأفاد رئيس الهيئة بأن الشركات لن تسعى إلى الربحية خلال تنفيذ هذه المرحلة، لافتاً إلى أنه يجري العمل على تصميم وتخطيط عمليات التشغيل وبيع التذاكر بما يحقق تغطية التكلفة التشغيلية للشركات ويسهّل تنقل المواطنين بين مناطق المملكة.