، عسير وجازان بمرمى "الأرصاد": أمطار رعدية وتدنِّ بمدى الرؤية ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهَيْن حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في منطقتَيْ عسير وجازان.
وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه عسير أنها تشهد أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والبرك والمجاردة والحرحة وبلقرن والنماص وبارق وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وطريب وظهران الجنوب ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ03.00 من فَجْر الخميس.
وتشهد منطقة جازان أيضًا أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والحرث والدائر والدرب والريث والطوال والعارضة وبيش وجازان وصامطة وصبيا وفيفا وهروب وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ03.00 من فَجْر الخميس.
28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441 12:33 AM
تشمل عددًا من المحافظات بالمنطقتَيْن.. وتستمر الحالات حتى الثالثة فجرًا
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهَيْن حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في منطقتَيْ عسير وجازان.
وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه عسير أنها تشهد أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والبرك والمجاردة والحرحة وبلقرن والنماص وبارق وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وطريب وظهران الجنوب ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ03.00 من فَجْر الخميس.
وتشهد منطقة جازان أيضًا أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والحرث والدائر والدرب والريث والطوال والعارضة وبيش وجازان وصامطة وصبيا وفيفا وهروب وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ03.00 من فَجْر الخميس.
، عسير وجازان بمرمى "الأرصاد": أمطار رعدية وتدنِّ بمدى الرؤية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر عسير وجازان بمرمى "الأرصاد": أمطار رعدية وتدنِّ بمدى الرؤية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.