شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير وليد بن طلال يشارك حفيداته الخمس اللعب في العيد والان مع التفاصيل

الأربعاء 27 مايو 2020 صورة أرشيفية قرر الأمير الوليد بن طلال مشاركة متابعيه مقطعا طريفا له أثناء قضاء العيد مع حفيداته الخمس وهو يشاركهن بعض الألعاب. Advertisements وأظهر مقطع الفيديو الذي بثه الأمير الوليد، عبر حسابه “تويتر” وهو يركب “السيكل” ويلعب كرة القدم مع إحدى حفيداته، ويجري وراء أخرى ويلهو معها. وكشف المقطع حفيداته وهن يؤدين صلاة العيد جماعة ثم تشاركن في لعبة الفريرة ومارسن السباحة وركوب الدراجات.

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