، بمواجهة وحيدة في جولته الـ 16  ..  منافسات الدوري السوري تستأنف غدًا ،

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محمد بن مسعود - الدمام - تستأنف منافسات الدوري السوري ابتداءً من غدٍ الخميس، حيث تُقام في نهاية هذا الأسبوع مباريات الأسبوع السادس عشر.
وتُقام يوم غدٍ مباراة واحدة في دمشق تجمع الفتوة الحادي عشر (15 نقطة) مع الوثبة الثاني (33 نقطة) في مواجهة تميل لصالح الأخير الذي فاز ذهابًا 2- صفر.
وتستكمل المرحلة يوم الجمعة بلقاء قمة يجمع بين تشرين المتصدر (39 نقطة) وضيفه الجيش حامل اللقب وثالث الترتيب (30 نقطة)، والساعي إلى الثأر لخسارته ذهابًا صفر-1.
ويلتقي في العاصمة الوحدة الخامس (26 نقطة) مع الجزيرة الرابع عشر الأخير (5 نقاط)، فيما يواجه النواعير العاشر (16 نقطة ) حطين الرابع (30 نقطة)، ويستضيف الاتحاد السادس (26 نقطة) ضيفه الشرطة السابع (22 نقطة).
وكان اتحاد الكرة السوري أوقف النشاط الكروي لكل الدرجات والفئات في 14 مارس الماضي بسبب فيروس كورونا.
بمواجهة وحيدة في جولته الـ 16 .. منافسات الدوري السوري تستأنف غدًاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-27
تستأنف منافسات الدوري السوري ابتداءً من غدٍ الخميس، حيث تُقام في نهاية هذا الأسبوع مباريات الأسبوع السادس عشر.
وتُقام يوم غدٍ مباراة واحدة في دمشق تجمع الفتوة الحادي عشر (15 نقطة) مع الوثبة الثاني (33 نقطة) في مواجهة تميل لصالح الأخير الذي فاز ذهابًا 2- صفر.
وتستكمل المرحلة يوم الجمعة بلقاء قمة يجمع بين تشرين المتصدر (39 نقطة) وضيفه الجيش حامل اللقب وثالث الترتيب (30 نقطة)، والساعي إلى الثأر لخسارته ذهابًا صفر-1.
ويلتقي في العاصمة الوحدة الخامس (26 نقطة) مع الجزيرة الرابع عشر الأخير (5 نقاط)، فيما يواجه النواعير العاشر (16 نقطة ) حطين الرابع (30 نقطة)، ويستضيف الاتحاد السادس (26 نقطة) ضيفه الشرطة السابع (22 نقطة).
وكان اتحاد الكرة السوري أوقف النشاط الكروي لكل الدرجات والفئات في 14 مارس الماضي بسبب فيروس كورونا.
27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
08:35 PM
تستأنف منافسات الدوري السوري ابتداءً من غدٍ الخميس، حيث تُقام في نهاية هذا الأسبوع مباريات الأسبوع السادس عشر.
وتُقام يوم غدٍ مباراة واحدة في دمشق تجمع الفتوة الحادي عشر (15 نقطة) مع الوثبة الثاني (33 نقطة) في مواجهة تميل لصالح الأخير الذي فاز ذهابًا 2- صفر.
وتستكمل المرحلة يوم الجمعة بلقاء قمة يجمع بين تشرين المتصدر (39 نقطة) وضيفه الجيش حامل اللقب وثالث الترتيب (30 نقطة)، والساعي إلى الثأر لخسارته ذهابًا صفر-1.
ويلتقي في العاصمة الوحدة الخامس (26 نقطة) مع الجزيرة الرابع عشر الأخير (5 نقاط)، فيما يواجه النواعير العاشر (16 نقطة ) حطين الرابع (30 نقطة)، ويستضيف الاتحاد السادس (26 نقطة) ضيفه الشرطة السابع (22 نقطة).
وكان اتحاد الكرة السوري أوقف النشاط الكروي لكل الدرجات والفئات في 14 مارس الماضي بسبب فيروس كورونا.
، بمواجهة وحيدة في جولته الـ 16 .. منافسات الدوري السوري تستأنف غدًا ،
المصدر : الخليج 365
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