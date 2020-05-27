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قال المكتب الإعلامي في الاتحاد التونسي لكرة القدم، الأربعاء: إن منافسات الدوري المحلي ستستأنف مطلع أغسطس المقبل، بعد أن توقّف جراء انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) مطلع مارس الماضي.
ومن المقرَّر أن تنطلق التدريبات شهر يونيو المقبل، وفق بروتوكول صحي بالتنسيق مع وزارة الصحة.
وطالب اتحاد القدم التونسي بأن تكون التدريبات في الهواء الطلق، على أن يخضع كل اللاعبين للفحص الطبي الروتيني.
الاتحاد التونسي لكرة القدم: أغسطس موعد دوران عجلة الدوريصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-27
قال المكتب الإعلامي في الاتحاد التونسي لكرة القدم، الأربعاء: إن منافسات الدوري المحلي ستستأنف مطلع أغسطس المقبل، بعد أن توقّف جراء انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) مطلع مارس الماضي.
ومن المقرَّر أن تنطلق التدريبات شهر يونيو المقبل، وفق بروتوكول صحي بالتنسيق مع وزارة الصحة.
وطالب اتحاد القدم التونسي بأن تكون التدريبات في الهواء الطلق، على أن يخضع كل اللاعبين للفحص الطبي الروتيني.
27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
07:43 PM
وفق بروتوكول صحيٍّ مع وزارة الصحة
قال المكتب الإعلامي في الاتحاد التونسي لكرة القدم، الأربعاء: إن منافسات الدوري المحلي ستستأنف مطلع أغسطس المقبل، بعد أن توقّف جراء انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) مطلع مارس الماضي.
ومن المقرَّر أن تنطلق التدريبات شهر يونيو المقبل، وفق بروتوكول صحي بالتنسيق مع وزارة الصحة.
وطالب اتحاد القدم التونسي بأن تكون التدريبات في الهواء الطلق، على أن يخضع كل اللاعبين للفحص الطبي الروتيني.
، الاتحاد التونسي لكرة القدم: أغسطس موعد دوران عجلة الدوري ،
المصدر : الخليج 365
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