شكرا لقرائتكم خبر عن حضرموت: وفاة قائد عسكري بفيروس كورونا (الاسم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفي اليوم الأربعاء، قائد لواء الشرطة العسكرية بالمنطقة العسكرية الثانية بمحافظة حضرموت العميد الركن ” شيخ مصطفى الحامد ” جراء اصابته بفيروس كورونا.

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مصادر طبية، أوضحت أن أن الحامد توفي عقب مكوثه 12 يوماً في الحجر الصحي إلا أن حالته تدهورت خلال فترة تواجده في الحجر مما أسفر عن وفاته.





واليوم، أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا في اليمن، تسجيل سبع حالات إصابة جديدة؛ ثلاث منها في ‎تعز، وثلاث في شبوة، وحالة وفاة بالضالع.

كما سجلت ثلاث حالات وفاة لإصابات معلنة سابقا؛ واحدة منها بحضرموت، وحالتين بتعز، وبهذا يرتفعإجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المسجلين منذ العاشر من أبريل حتى اليوم، إلى (256) حالة بينها (53) وفاة و (10) حالات تعافي.