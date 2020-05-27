شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد قصة الطبيب اليمني الذي انتصر على كورونا خلال أيام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل إعلامية محلية، قصة شفاء الطبيب اليمني، آدم الجعدي، من فيروس كورونا بعد خضوعه للحجر الصحي ومتابعته لحالته بنفسه.

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وذكر مصدر طبي، أن الدكتور الجعدي أصيب بالفيروس أثناء معالجته للمرضى في المستشفى الجمهوري ومركز شفاك بمدينة تعز، فاضطر للحجر الصحي داخل المستشفى نفسه لعدة أيام، وقام بمتابعة حالته بنفسه وقدمت له الرعاية الصحية اللازمة حتى تماثل للشفاء.

واشار المصدر إلى أن الطبيب الجعدي، قد تعافى من المرض، وغادر المستشفى لقضاء إجازة العيد بين أفراد اسرته.