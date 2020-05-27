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عدن - ياسمين التهامي - غصّ الفنان محمد عبده بالدموع وبكى بحرقة خلال تقديمه لأغنيته الشهيرة" الأماكن" ما أثار تفاعل كبير من مرتادي وسائل التواصل الاجتماعي، وخصوصًا في السعودية.

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محمد عبده يبكي بحرقة في منزله بعد تغريدة مقلقلة لنجله عن كورونا (فيديو)

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وقدم عبده سهرة خاصة أمس، عبر منصة "شاهد vip"، كما حل ضيفاً في برنامج "معيدين معكم" على قناة "أم بي سي" مع الإعلامي علي العلياني.

وسبق وأن غرد ابنه عبد الرحمن عبر حسابه في "تويتر" أمس الأول، قائلاً إنّ والده يعاني من الاكتئاب بسبب الحجر وطلب من المعجبين إرسال تغريدات ترفع من معنوياته وتفرحه.

ومن باب الظرافة، قال محمد عبده خلال حواره في "معيدين معكم" إن فترة العزل المنزلي بالنسبة له كانت "ربّ ضارة نافعة" لأن الأولاد والعائلة كانوا سعداء بحضوره الطويل في المنزل، ممازحاً: "ما بقي بيجامة ولا ثوب ما لبسناه، وأولادي طلعوا 10، حاسبهم 9 طلعوا 10 وكل يوم أعد فيهم".