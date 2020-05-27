شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام يعزي الفريق صغير بن عزيز ويشيد بمواقف وزير الدفاع ويطمئن على سلامته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعث وزير الاعلام اليمني، معمر الارياني برقية عزاء ومواساة إلى رئيس هيئة الاركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز نقل اليه في مستهلها تعازيه في استشهاد نجله فهد وابن أخيه عبدالقوي وعدد اخر من الضباط، اثناء تأديتهم لواجبهم الوطني في الدفاع عن الجمهورية في جبهات القتال.

وقال ‏الارياني في سلسة من التغريدات في تويتر :اجريت اتصالاً هاتفياً بمعالي وزير الدفاع البطل الفريق الركن محمد علي المقدشي، للاطمئنان على سلامته من الاستهداف الصاروخي الارهابي الذي أطلقته مليشيا الحوثي الايرانية على اجتماع لقيادة وزارة الدفاع برئاسة الاخ الوزير ومعه الأخ الفريق الركن صغير بن عزيز رئيس هيئة الأركان العامة.

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وأشاد وزير الإعلام بدور الفريق المقدشي في تاسيس وبناء الجيش الوطني ومواقفه وتضحياته وبطولاته في مواجهة مليشيا التمرد والارهاب الحوثية ومرابطته الشجاعة الثابتة في ميادين الشرف والفداء لاستعادة الدولة والدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة، محل تقدير القيادة السياسية وفخر جميع ابناء الشعب اليمني