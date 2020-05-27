شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان رسميًا عن وفاة شقيق الشيخ الزنداني في صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفي الشيخ خالد عزيز الزنداني، شقيق الداعية اليمني المعروف، ورئيس هيئة علماء اليمن، الشيخ عبدالمجيد الزنداني، مساء اليوم الأربعاء في العاصمة اليمنية صنعاء. قد يهمك أيضًا: محمد عبده يبكي بحرقة في منزله بعد تغريدة مقلقلة لنجله عن كورونا (فيديو) شاهد بالفيديو : أم تقتل ابنها المصاب بطريقة متوحشة! طائرات حوثية تغير على مناطق سعودية ومئات الصواريخ الباليستية تمطر أهدافًا عسكرية ومدنية الفنان محمد عبده في خطر ونجله يثير قلق الجمهور بتغريدة تكشف حالته الصحية بسبب كورونا Advertisements تجنبوا استخدام "المناديل المبللة" فورًا.. أضرار لا تخطر على بال فضيحة مزلزلة.. دواء كورونا موجود في كل الدول لكن منظمة الصحة العالمية تخدع الجميع!! وبحسب مصادر صحفية، فقد توفي خالد الزنداني، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد. ولم ترد حتى اللحظة، تفصيلات أكثر عن الخبر، إلا أن محمد عبدالمجيد الزنداني، أكد ذلك، في منشور عبر صفحته على فيسبوك، رصده "بويمن".

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