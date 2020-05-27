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عدن - ياسمين التهامي - اقدمت مواطنة أمريكية على قتل ابنها في مدينة ميامي الأمريكية، باستدراجه إلى بركة مياه في إحدى الحدائق، ثم ألقت به في قناة مائية ولاذت بالفرار.

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شاهد بالفيديو : أم تقتل ابنها المصاب بطريقة متوحشة!

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غير أن الأم التي تبلغ من العمر 45 عامًا لم تتوقع عند تنفيذ جريمتها أن عدسات المراقبة سجلت تلك اللحظات المؤسفة التي صدمت الرأي العام الأمريكي.

وتقدمت الأم ببلاغ للشرطة عن قيام مجهولين بخطف ابنها المصاب بالتوحد، في محاولة للتعتيم على جريمتها، لكن كاميرات المراقبة فضحتها.

وكانت المرأة أقدمت في وقت سابق على إلقاء ابنها البالغ من العمر 19 عامًا، في قناة ميامي محاولة قتله، ولم تنجح في المرة الأولى، بعد أن انتبه المارة على صوت استغاثة الطفل، وقاموا بإنقاذه وإعادته إلى أمه، ظنًا منهم أنه حادث عرضي. وفقا لـشبكة "CNN".

لكنها أصرت على تكرار فعلتها وتوجهت إلى بحيرة أخرى بعد حلول الظلام، لتلقي به بنفس الطريقة، وأبلغت الشرطة بفقدان ابنها.