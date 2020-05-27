شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى في صفوف المواطنين بالسعودية والشرطة تتدخل.. ماذا يحدث؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي ستة مواطنين في المملكة العربية السعودية مصرعهم خلال إطلاق نار في محافظة الامواه بمنطقة عسير.

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وفي التفاصيل، كشفت وكالة واس، السعودية اليوم الأربعاء، أن الشرطة في منطقة عسير تحقق في واقعة إطلاق نار أدت إلى مقتل ستة مواطنين يوم الثلاثاء.

ونقلت عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير زيد محمد الدباش قوله، إن ”الجهات الأمنية... باشرت بلاغا عن حادثة إطلاق نار بين عدد من الأشخاص في محافظة الأمواه، نتج عنه مقتل ستة مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر وإصابة ثلاثة مواطنين آخرين تم نقلهم للمستشفى“.

وأضافت الوكالة، إن ثلاثة سعوديين أصيبوا أيضاً ونُقلوا إلى المستشفى. ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل عن طبيعة الواقعة التي حدثت في محافظة الأمواه.