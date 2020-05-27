شكرا لقرائتكم خبر عن تحرك مشترك بين ولي العهد السعودي وبوتين بشأن ملف ساخن! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتصالًا هاتفيًا مع وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لبحث الوضع في سوق الطاقة العالمية.

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كما بحثا أيضًا عددا من المسائل ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بالتعاون بين روسيا والسعودية في ضوء نتائج زيارة الرئيس الروسي للرياض في أكتوبر 2019.

ونقلت روسيا اليوم، بيانًا عن المكتب الإعلامي للرئاسة الروسية اليوم الأربعاء، جاء فيه أن ولي العهد السعودي وبوتين تبادلا الآراء حول الوضع في سوق الطاقة العالمية، وأكدا أهمية الجهود المشتركة المبذولة من الطرفين التي أسفرت عن التوصل في أبريل 2020 إلى اتفاق حول خفض إنتاج النفط في إطار مجموعة “أوبك+”.

واتفق الجانبان على “مواصلة التنسيق المكثف حول هذه القضية عبر قنوات وزارتي الطاقة” في البلدين.