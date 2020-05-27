الموارد البشرية تنشر سلسلة بروتوكولات وقائية في مقرات العمل

2020-05-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سلسلة بروتوكولات وقائية، بالتزامن مع عودة العمل في منشآت ومؤسسات القطاع العام.

وتضمنت تلك البروتوكولات ما يلي:

– التقييم الذاتي للمخاطر الصحية عبر برنامج موعد والمقدم من وزارة الصحة.

– يقتصر دخول المباني الحكومية على موظفي المنشأة أو من يحملون مواعيد مؤكدة مسبقًا، كذلك حث الجهات الحكومية على تبني وتطبيق نظام المواعيد الإلكتروني لجدولة زيارات المراجعين للجهات الحكومية.

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– في حال وجود مراجعين في الجهة، يجب الالتزام بلبس الكمامات القماشية لجميع المراجعين وإدخال عدد معين في نفس الوقت بحسب المساحة المخصصة للمراجعين (مراجع لكل 10 أمتار مربع) كذلك عمل مسافة آمنة للجلوس بين المراجعين.

– منع شركات التوصيل (طرود وأغذية وغيرها) من دخول المباني والأدوار للتوصيل والاكتفاء بالتوصيل خارج المبنى، كذلك على الجهات الحكومية استخدام النظام الوطني الموحد للمراسلات الحكومية قدر الإمكان.

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