أمن الطرق: 6 إرشادات يلزم اتباعها لرحلة آمنة

2020-05-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجهت القوات الخاصة لأمن الطرق 6 إرشادات يجب على قائدي المركبات اتباعها أثناء رحلاتهم؛ للحفاظ على أمنهم وسلامتهم.

وشدد “أمن الطرق”، في رسالة توعوية عبر “تويتر”، على أهمية ربط حزام الأمان واستخدام مقعد الأطفال لتقليل الإصابة من الحوادث، وكذلك الالتزام بالمسارات المرورية وترك مسافات كافية بين المركبة والمركبة التي أمامها.

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وأكدت القوات الخاصة لأمن الطرق على ضرورة قيام السائق بالتوقف فورا خارج الطريق عند الإحساس بالإرهاق وأخذ قسط من الراحة.

وأشار إلى أنه عند الوقوف الطارئ، على الطريق يجب الوقوف بعيدًا عن المنحنيات الساحبة والمنعطفات الخطيرة، وضرورة استخدام إشارات التنبيه، فضلًا عن الالتزام بالسرعة المحددة على الطريق، حيث إن السير بسرعة فائقة يرهق السائق.

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