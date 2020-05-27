- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم أمن الطرق: 6 إرشادات يلزم اتباعها لرحلة آمنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أمن الطرق: 6 إرشادات يلزم اتباعها لرحلة آمنة
أهمها ربط الحزام واستخدام مقعد الأطفال
متابعات الخليج 365 - الرياض
وجهت القوات الخاصة لأمن الطرق 6 إرشادات يجب على قائدي المركبات اتباعها أثناء رحلاتهم؛ للحفاظ على أمنهم وسلامتهم.
وشدد “أمن الطرق”، في رسالة توعوية عبر “تويتر”، على أهمية ربط حزام الأمان واستخدام مقعد الأطفال لتقليل الإصابة من الحوادث، وكذلك الالتزام بالمسارات المرورية وترك مسافات كافية بين المركبة والمركبة التي أمامها.
وأكدت القوات الخاصة لأمن الطرق على ضرورة قيام السائق بالتوقف فورا خارج الطريق عند الإحساس بالإرهاق وأخذ قسط من الراحة.
وأشار إلى أنه عند الوقوف الطارئ، على الطريق يجب الوقوف بعيدًا عن المنحنيات الساحبة والمنعطفات الخطيرة، وضرورة استخدام إشارات التنبيه، فضلًا عن الالتزام بالسرعة المحددة على الطريق، حيث إن السير بسرعة فائقة يرهق السائق.
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تواصل معنا على
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر أمن الطرق: 6 إرشادات يلزم اتباعها لرحلة آمنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.