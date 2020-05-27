2020-05-27

الأرصاد تتوقع أمطارًا رعدية ورياحًا نشطة على 7 مناطق.. غدًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس على مختلف المناطق.

وأوضحت الهيئة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه من المتوقع نشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة خاصة الأجزاء الساحلية منها كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، حائل والحدود الشمالية.

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في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

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