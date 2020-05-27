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سجل عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في فرنسا، بأقل من مائة حالة لليوم السابع على التوالي، اليوم (الأربعاء)، مما يعزز الآمال في أن البلاد تجاوزت الأسوأ فيما يتعلق بالوباء.
وأوضحت وزارة الصحة الفرنسية، أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 66 حالة أي 0.2 ليصل إلى 28596 وهي رابع أكبر حصيلة للوفيات، بسبب الفيروس على مستوى العالم.
27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441 09:31 PM
حصيلة الموتى وصلت إلى 28.596لليوم السابع على التوالي .. وفيات "كورونا" في فرنسا تسجل أقل من 100
سجل عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في فرنسا، بأقل من مائة حالة لليوم السابع على التوالي، اليوم (الأربعاء)، مما يعزز الآمال في أن البلاد تجاوزت الأسوأ فيما يتعلق بالوباء.
وأوضحت وزارة الصحة الفرنسية، أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 66 حالة أي 0.2 ليصل إلى 28596 وهي رابع أكبر حصيلة للوفيات، بسبب الفيروس على مستوى العالم.
، لليوم السابع على التوالي .. وفيات "كورونا" في فرنسا تسجل أقل من 100 ،
المصدر : الخليج 365
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