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أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم (الأربعاء)، إنشاء مؤسسة تمكن المنظمة من إيجاد مصادر تمويل جديدة سيكون من بينها الجمهور.
وأوضح "جيبريسوس" أن المؤسسة أُنشئت باعتبارها جهة مستقلة تقدم منحًا لدعم جهود المنظمة، في مواجهة أكثر التحديات الصحية إلحاحًا على مستوى العالم، وذلك من خلال جمع تمويلات جديدة من مصادر غير تقليدية، وفقًا لـ"رويترز".
وعلقت الولايات المتحدة تمويلها لمنظمة الصحة العالمية في وقت سابق من العام، وهدد الرئيس دونالد ترامب هذا الشهر بوقف التمويل نهائيًا إذا لم تجر المنظمة إصلاحات في غضون 30 يومًا.
27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441 09:35 PM
بعد تعليق أمريكا لإسهامها في ميزانية المنظمة
أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم (الأربعاء)، إنشاء مؤسسة تمكن المنظمة من إيجاد مصادر تمويل جديدة سيكون من بينها الجمهور.
وأوضح "جيبريسوس" أن المؤسسة أُنشئت باعتبارها جهة مستقلة تقدم منحًا لدعم جهود المنظمة، في مواجهة أكثر التحديات الصحية إلحاحًا على مستوى العالم، وذلك من خلال جمع تمويلات جديدة من مصادر غير تقليدية، وفقًا لـ"رويترز".
وعلقت الولايات المتحدة تمويلها لمنظمة الصحة العالمية في وقت سابق من العام، وهدد الرئيس دونالد ترامب هذا الشهر بوقف التمويل نهائيًا إذا لم تجر المنظمة إصلاحات في غضون 30 يومًا.
، "الصحة العالمية" تنشئ مؤسسة لتوفير التمويل لأنشطتها ،
المصدر : الخليج 365
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