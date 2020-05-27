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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعد التشاور مع الاتحاد الدولي عن الموافقة على المواعيد المقترحة من قبل الاتحادين الصيني والكوري الجنوبي للعبة، لخوض مباراتي ملحق التصفيات الآسيوية لمنافسات كرة القدم للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو.
وتقام المباراتان يومي 19 و24 فبراير 2021، لتحديد الممثل الثالث لقارة آسيا في أولمبياد طوكيو.
وكان من المقرر أن تتقابل الصين مع كوريا الجنوبية يومي 4 و9 يونيو 2020، ولكن تم تأجيل المباراتين نتيجة الانتشار العالمي لفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية يوم 30 مارس الماضي عن تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية من 24 يوليو-9 أغسطس 2020 إلى 23 يوليو-8 أغسطس 2021.
وجاء القرار بتحديد الموعد الجديد للمباراتين من أجل السماح للاتحادين الوطنيين باستكمال الإعداد الكافي، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات والظروف الناتجة عن انتشار الفايروس.
27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441 09:29 PM
بعد التشاور بين الاتحادين الآسيوي والدولي
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعد التشاور مع الاتحاد الدولي عن الموافقة على المواعيد المقترحة من قبل الاتحادين الصيني والكوري الجنوبي للعبة، لخوض مباراتي ملحق التصفيات الآسيوية لمنافسات كرة القدم للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو.
وتقام المباراتان يومي 19 و24 فبراير 2021، لتحديد الممثل الثالث لقارة آسيا في أولمبياد طوكيو.
وكان من المقرر أن تتقابل الصين مع كوريا الجنوبية يومي 4 و9 يونيو 2020، ولكن تم تأجيل المباراتين نتيجة الانتشار العالمي لفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية يوم 30 مارس الماضي عن تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية من 24 يوليو-9 أغسطس 2020 إلى 23 يوليو-8 أغسطس 2021.
وجاء القرار بتحديد الموعد الجديد للمباراتين من أجل السماح للاتحادين الوطنيين باستكمال الإعداد الكافي، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات والظروف الناتجة عن انتشار الفايروس.
، تحديد مواعيد مباراتي ملحق التصفيات الأولمبية للسيدات ،
المصدر : الخليج 365
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