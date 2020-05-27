، "حرس الحدود": السماح لقوارب النزهة خلال فترة السماح بالتجوُّل بدءًا من الأحد المقبل ،

محمد بن مسعود - الدمام - مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.. وألا يزيد عدد الركاب على شخصين

أعلن حرس الحدود السعودي عن بدء السماح لقوارب النزهة بأجر بالتجول خلال فترة السماح اعتبارا من يوم الأحد المقبل مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وقال "حرس الحدود" عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "البدء بالسماح لقوارب النزهة والنزهة بأجر خلال فترة السماح بالتجول اعتباراً من يوم الأحد الموافق ١٤٤١/١٠/٨ه‍ مع تطبيق الاجراءات الاحترازية، ولا يزيد عدد ركاب قارب النزهة فئة ١٠ متر عن شخصين بخلاف قائد الواسطة، مع منع نقل الأشخاص ممن تقل أعمارهم عن ١٥ عاماً".