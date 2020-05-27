- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
ارتفعت حالات التعافي بين المُصابين بفيروس كورونا على مستوى الطائف، حيث أُضيفت 86 حالة لما قبلها، ليصبح الإجمالي 768 حالة، كما انخفضت أعداد المصابين بتسجيل 14 إصابة جديدة، ليصل الإجمالي إلى 1667 إصابة.
ولا زالت تُسجل المحافظة ثلاث حالات وفاة من بين المُصابين - رحمهم الله -، كما بلغت الحالات النشطة 896 حالة.
جاء ذلك من خلال الإيجاز اليومي الذي تقدمه وزارة الصحة عن مستجدات فيروس كورونا، وتحديث قائمة الإصابات.
27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441 09:11 PM
انخفاض في الإصابات بعد تسجيل 14 حالة جديدة
ارتفعت حالات التعافي بين المُصابين بفيروس كورونا على مستوى الطائف، حيث أُضيفت 86 حالة لما قبلها، ليصبح الإجمالي 768 حالة، كما انخفضت أعداد المصابين بتسجيل 14 إصابة جديدة، ليصل الإجمالي إلى 1667 إصابة.
ولا زالت تُسجل المحافظة ثلاث حالات وفاة من بين المُصابين - رحمهم الله -، كما بلغت الحالات النشطة 896 حالة.
جاء ذلك من خلال الإيجاز اليومي الذي تقدمه وزارة الصحة عن مستجدات فيروس كورونا، وتحديث قائمة الإصابات.
، الطائف.. 86 حالة تعافٍ جديدة ترفع أعداد المتعافين إلى 768 ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر الطائف.. 86 حالة تعافٍ جديدة ترفع أعداد المتعافين إلى 768 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.