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قامت وزارة النقل ضمن جهودها في إطار تحسين جودة الطرق، ورفع مستوى السلامة لمستخدميها، بعمل إصلاح واستبدال وتركيب فواصل التمدد لثمانية جسور على طريقَي الجنادرية والملك فهد، وذلك استغلالاً لفترة حظر التجول وقلة الحركة المرورية في مدينة الرياض.
وتواصل وزارة النقل أعمالها على باقي الجسور، إضافة إلى مشاريع الصيانة والسلامة الدورية؛ وذلك بهدف رفع مستوى السلامة على الطرقات، واستغلال فترة حظر التجوُّل في إنجاز العديد من المشاريع.
وتأتي تلك الأعمال ضمن أعمال عدة تعكف الوزارة على تنفيذها لضمان استمرار أعمالها وفق الخطة التشغيلية للوزارة لإنجاز المشاريع، ومواجهة جميع التحديات والأزمات تعزيزًا لكفاءة التشغيل والأداء، وتقديم خدمات فعّالة للمستفيدين للارتقاء بمستوى السلامة والجودة على الطرق تحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية السعودية 2030م.
27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441 09:09 PM
على طريقَيْ الجنادرية والملك فهد
قامت وزارة النقل ضمن جهودها في إطار تحسين جودة الطرق، ورفع مستوى السلامة لمستخدميها، بعمل إصلاح واستبدال وتركيب فواصل التمدد لثمانية جسور على طريقَي الجنادرية والملك فهد، وذلك استغلالاً لفترة حظر التجول وقلة الحركة المرورية في مدينة الرياض.
وتواصل وزارة النقل أعمالها على باقي الجسور، إضافة إلى مشاريع الصيانة والسلامة الدورية؛ وذلك بهدف رفع مستوى السلامة على الطرقات، واستغلال فترة حظر التجوُّل في إنجاز العديد من المشاريع.
وتأتي تلك الأعمال ضمن أعمال عدة تعكف الوزارة على تنفيذها لضمان استمرار أعمالها وفق الخطة التشغيلية للوزارة لإنجاز المشاريع، ومواجهة جميع التحديات والأزمات تعزيزًا لكفاءة التشغيل والأداء، وتقديم خدمات فعّالة للمستفيدين للارتقاء بمستوى السلامة والجودة على الطرق تحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية السعودية 2030م.
، "النقل" تصلح فواصل التمدد لـ8 جسور بالرياض ،
المصدر : الخليج 365
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