السعودية | وزارة النقل تعمل على إصلاح وتركيب فواصل التمدد لثمانية جسور بمدينة الرياض

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:03 مساءً, 27 مايو 2020 م المناطق _الرياض قامت وزارة النقل ضمن جهودها في إطار تحسين جودة الطرق ورفع مستوى السلامة لمستخدميها بعمل إصلاح واستبدال وتركيب فواصل التمدد لـ (8) جسور، على طريق الجنادرية والملك فهد، وذلك استغلاًل لفترة حظر التجول وقلة الحركة المرورية في مدينة الرياض.

يذكر أن وزارة النقل تواصل أعمالها على باقي الجسور بالإضافة إلى مشروعات الصيانة والسلامة الدورية، بهدف رفع مستوى السلامة على الطرقات، واستغلال فترة حظر التجول في إنجاز العديد من المشروعات .

وتأتي هذه الأعمال ضمن عدة أعمال تعكف الوزارة على تنفيذها لضمان استمرار أعمالها وفق الخطة التشغيلية للوزارة، لإنجاز المشروعات ومواجهة جميع التحديات والأزمات، تعزيزًا لكفاءة التشغيل والآداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، للارتقاء بمستوى السلامة والجودة على الطرق، تحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.

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