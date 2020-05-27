شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مقيم وطفلين إثر حريق مستودع بنجران والان نبدء بالتفاصيل

أخمد الدفاع المدني بنجران حريقاً اندلع بمستودع خارجي لمنزل بحي الفيصلية بسبب عبت الأطفال، نتج عنه اصابة مقيم وطفلين تم نقلهم إلى المستشفى. وتلقى الدفاع المدني بلاغا بالحريق، ودفع على الفور بآليات ومعدات للسيطرة عليه، حتى تمكن فريق الإطفاء من إخماده وتأمين الموقع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة مقيم وطفلين إثر حريق مستودع بنجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.