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2020-05-27 الداخلية تسمح بتجول جزئي في مدينة مكة المكرمة اعتبارًا من ٨ شوال متابعات الخليج 365 - الرياض نشرت وزارة الداخلية تفاصيل الإجراءات التي سيتم تطبيقها في مدينة مكة المكرمة ضمن خطة رفع الإجراءات الاحترازية تدريجيًا. وقالت الداخلية إنه خلال المرحلة الأولى التي ستبدأ يوم ۸ شوال 1441هـ سيتم ما يلي: Advertisements رفع منع التجول جزئيًا من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة الثالثة مساءً.

السماح بالدخول والخروج من وإلى مدينة مكة المكرمة.

استمرار إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المسجد الحرام وفق الإجراءات الصحية والاحترازية المعمول بها حاليًا.

استمرار السماح بممارسة رياضة المشي طوال اليوم داخل الأحياء.

استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية في الأحياء التي تم عزلها.

استمرار جميع الأنشطة المستثناة بقرارات سابقة. أما المرحلة الثانية والتي سوف تبدأ ۲۹ شوال 1441هـ فسوف تتضمن ما يلي: رفع منع التجول جزئيًا من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساءً.

استمرار تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة في جميع الأوقات، ومنع التجمعات للأغراض الاجتماعية لأكثر من خمسين شخصًا، مثل: مناسبات الأفراح ومجالس العزاء ونحوها.

استمرار السماح بممارسة رياضة المشي طوال اليوم داخل الأحياء.

السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض مع الأخذ بالإجراءات الصحية الصادرة من الجهات المختصة.

استمرار إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المسا جد الحرام وفق الإجراءات الصحية والاحترازية المعمول بها حاليًا.

منع أي نشاط لا يحقق التباعد الاجتماعي مثل: صالونات التجميل المراكز الترفيهية وصالونات الحلاقة ودور السينما والنوادي الرياضية والصحية وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة.

استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية في الأحياء التي تم عزلها إضافة إلى الأنشطة المستثناة بقرارات سابقة

يتم السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها في مدة السماح بالتجول، وذلك في المجالات التالية: الطلبات الداخلية في المطاعم، الطلبات الداخلية في المقاهي.



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